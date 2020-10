Paco López se moja con la continuidad del área deportiva

El cierre de mercado llegó el pasado 5 de octubre pero desde el Levante ya se trabaja en la planificación del futuro más próximo. Por ello, el objetivo es dejar solucionada la parcela del área deportiva, que termina contrato en 2021, algo en lo Quico Catalán ya está trabajando. Este mismo viernes hay una reunión entre todas las partes con la mirada puesta en una línea continuista y Paco López, en la rueda de prensa previa al choque contra el Athletic, ha hablado de su relación con todos sus miembros. "Mi relación con ellos es excelente. Desde que estoy en el club, he tenido una excelente comunicación con todos. También con los anteriores. En esta con David, Manu Fajardo, Manolo, tenemos una comunicación constante y diaria. Ya sabéis que ese tipo de decisiones no me compete, le corresponden a Quico y el consejo, pero ya sabéis que siempre le deseo mejor a las personas que están dentro del club evidentemente", destacó el entrenador granota.

En ese sentido, el entrenador y el área deportiva han trabajado codo con codo con el objetivo de mejorar la plantilla, aunque ha habido dificultades por el camino, como así reconoció Quico Catalán en una extensa entrevista con Superdeporte. El presidente reconocía que el primer año ya se había tomado la decisión sobre la mayoría de los fichajes, aunque en algunos de ellos también se le consultó, y en el de este 2020 el mercado ha estado muy marcado por el Covid. "Ha sido un año muy complicado. Vamos a tener tranquilidad porque todo ha sido una vorágine. Tenemos que analizar y ponerlo en consenso. A partir de ahí, valorar qué hacer", explicaba el presidente.

En cualquier caso, la sintonía entre todas las partes es muy positiva y la reunión de este viernes es el primer paso para ese trabajo del futuro más próximo de una manera conjunta. Además, como así ha demostrado Paco López, la "comunicación es excelente, constante y diaria".