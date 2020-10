"No hemos podido llevar el partido a nuestro terreno"

"No hemos podido llevar el partido a nuestro terreno" EFE

Jorge Miramón lamentó la derrota del Levante este domingo en San Mamés ante el Athletic y especialmente la jugada del primero de los dos tantos bilbaínos, en la que el conjunto rojiblanco le cogió la espalda a la defensa visitante tras un despeje anterior.

"Estamos fastidiados. Veníamos con ganas de sacar los tres puntos, pero se ha dado una jugada en la que en un despeje nos han pillado la espalda y a partir de ahí ha cambiado el partido. (Hasta entonces) creo que ha estado igualado, pero nos vamos jodidos", resumió el aragonés.

Miramón explicó que el Levante ha "intentado hacer" su "juego", pero que "no" le "ha salido del todo". "Sabíamos que iba a haber mucha segunda jugada y no hemos sabido cogerla y aprovechar esos espacios en tres cuartos. Al final ellos te meten, nosotros no metemos y pierdes", lamentó.

La clave, para el lateral, fue "no poder llevar el partido a su terreno". "Ha sido un partido a su manera", dijo.