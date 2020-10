Bardhi, un problema menos grave: distensión en la rodilla

Las malas noticias llegan a pares este viernes para el Levante. Y es que a la gravedad de la lesión de Vukcevic se suman las molestias de Bardhi, que no se ha entrenado con el grupo y está entre algodones para el partido del lunes contra el Celta de Vigo. Aunque no hay parte médico oficial sobre su estado físico, el macedonio tiene una distensión en el ligamento lateral de la rodilla. A priori no es una molestia grave, aunque le impide golpear el balón sin dolor y está entre algodones.

Los entrenamientos de sábado y domingo se presumen claves. Pese a estos problemas, Paco López sigue teniendo fondo de armario en el centro del campo. Campaña y Malsa fueron la pareja titular en San Mamés y el técnico maneja también la alternativa de Radoja. Rochina y Melero se encuentran también en condiciones igual que De Frutos si la apuesta es por otro tipo de jugador en banda.