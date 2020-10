"Entiendo la preocupación, pero quedan 96 puntos por jugarse"

"Hay dos caminos: el corto, que es el de la urgencia y el de la necesidad; y el fiable, que es el de apretar los dientes, trabajar, persistir y superarse". El Levante UD acumula tres derrotas consecutivas en las que además no marcó gol (Sevilla, Real Madrid y Athletic), pero Paco López está tranquilo con la situación y se muestra confianza en revertir la situación desde este mismo lunes, ante el Celta.

Sea como sea, el técnico granota ha recordado en la rueda de prensa previa al encuentro (que se jugará de nuevo en La Cerámica al no estar listo El Ciutat que avanza a destajo para estar en la siguiente cita local) que todavía quedan 96 puntos en juego, que LaLiga acaba de comenzar y que pese a que entiende la preocupación que puede sentir el levantinismo, el equipo debe ser cauto y seguir trabajando en busca de los resultados.

Vukcevic, baja; Bardhi, disponible

"Lo de Vukcevic (se ha roto) es una lesión muscular, una pequeña rotura en el aductor. Lo del tiempo siempre es una estimación, pueden ser entre dos o tres semanas dependiendo de la evolución. Esperemos que si va bien sea algo menos. Lo de Bardhi, tiene una pequeña distensión en la rodilla. Ayer no entrenó por precaución, pero sí estará para el lunes".



¿Si no se gana al Celta se puede hablar de crisis?

"Es cierto que a todos nos dejó mal sabor de boca el partido contra el Athletic, somos conscientes. Veníamos de hacer buenos partidos y de tener buenas sensaciones. Lo que sí tenemos claro es que dependemos de nosotros y de hacer las cosas bien. La actitud buena de los partidos depende de nosotors. Ese partido sirvió para hacer mucha autocrítica y darle la importancia justa a todo lo demas. Cuando la gente mire la clasificación entiendo que haya preocupación: son rachas y nos ha aparecido la racha negativa ahora al inicio. Pero quedan 96 puntos por disputarse y sabemos perfectamente los que debemos alcanzar para conseguir los objetivos. En lo que siempre nos centramos en el trabajo y en nuestra mejora. Ni ahora ni nunca me habréis oído hablar de clasificación. Hablo de trabajo, de conseguir los objetivos a través de la mejora y la implicación o compromiso de todos. Es lo que seguiremos haciendo. Los resultados te pueden marear, tanto si son buenos o si no lo son como en este caso. Tenemos que apretar lso dientes, seguir siendo perseverantes y exigentes. Y elegir el camino más fiable y no el más corto".



¿Puede afectar al vestuario verse colista?

"El mensaje lo tenemos claro desde el vestuario y desde el cuerpo técnico. Queremos ganar todos los partidos. Para llegar a la victoria hay dos caminos: el más corto, el de la urgencia, la necesidad, el desánimo y el enfado. Ese no es el camino. Para mí el más fiable es el de apretar los dientes, superarse, la ambición, la ilusión... ese es el camino que debemos seguir más allá de los resultados. En eso es en lo que tenemos que centrarnos. Hemos pasado muchas adversidades en todos estos años y siempre he dicho lo mismo. La clasificación no nos tiene que marear".



Necesidad de empezar a ganar

"Entendemos lo que ocurre fuera. Nosotros hemos de enrabietarnos con la situación. Sabemos cómo se ganan los partidos. Este equipo quiere ganar todos los aprtidos, independientemente de la situación en la que estemos. Seguimos teniendo la misma ilusión. Nos quedan 96 puntos, pero queremos conseguir los tres desde este mismo lunes".



¿Qué temes del Celta?

"El Celta no solamente es Iago Aspas. Es muy importante para ellos, muy peligroso. Siempre nos ha hecho gol... Es un equipo que juega muy bien a fútbol, que busca llevar la iniciativa de los partidos, que está jugando muy bien. Quizás es de los equipos a los que no le están acompañando los resultados visto su juego. Es un equipo peligrosísimo".



¿Cambios en el XI o en el sistema?

"Puede haber algún cambio. Barajamos la posibilidad de cambiar el sistema".



¿Dónde pueden estar las claves para ganar al Celta?

"Las claves en un partido pueden ser muchas. Debemos de encontrar nuestro mejor nivel. Queremos ser nosotros y que el Celta no se encuentre cómodo. Dentro de un mismo partido se juegan muchos y lo que tenemos que mejorar y aprender es vivir los momentos de dificultad de cada partido, gestionarlos bien".



¿Puede influir al equipo jugar el lunes, el último partido de la jornada?

"A mí no me hace mucha gracia jugar los lunes. Es lo que hay y como en la última semana se ha aprobado y es lo que toca. Hay que sumirlo, acatarlo y tratar de olvidarnos un poco de eso y de jugar el partido".



Jugar en La Cerámica. ¿Jugar de local, pero no jugar en tu campo es un hándicap?

"Para presumir hay que sufrir. Estamos en ese proceso de sufrimiento... ya nos queda nada para volver a jugar en nuestro estadio y vamos a ver si ya es el próximo partido que tengamos en casa. No tiene que ser una excusa y ese 'sufrimiento' valdrá la pena seguro. Disfrutaremos de un gran estadio y de un buen juego con resultados del equipo".



Tres partidos sin marcar...

En los entrenamientos trabajamos los aspectos a mejorar. En fútbol yo entiendo que son rachas. Es mejor analizar a nivel coletivo. Emepzamos con 5 goles en los dos primeros partidos. Ahora nos está costando más. Hay que seguir currando y hacer las cosas bien para encontrar el equilibrio. Queremos ser fuertes sin balón y llegar con peligro al área rival".