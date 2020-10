"Iván Villar me reconoce que no interfiero en la jugada"

Nadie se explica cómo Melero López ha anulado el 2-1 del Levante UD. Era el gol del triunfo en el descuento y significaba que el equipo sumaba tres puntos imprescindibles que hubieran cambiado la dinámica y lo hubieran sacado del descenso.

Dani Gómez disparó y como Roger estaba en fuera de juego, pese a que no interfiere y se puede ver claramente, el colegiado consultó la jugada en el VAR y decidió anular el gol.

"No soy protagonista directo en la jugada", ha manifestado El Pistolero. "No interfiero para nada en el portero y además le pasa por debajo de las piernas. Se ve que no estoy en la trayectoria", ha añadido. "Es una putada y una decisión del árbitro. Nos quitan tres puntos muy importantes que necesitábamos", ha asegurado.

Para el '9', la jugada no tiene explicación. "Iván Villar me lo reconoce: yo no interfiero en la jugada y sí tiene a gente por delante de su propio equipo. Es una decisión del árbitro y ya no se puede hacer nada", ha ampliado.

En cuanto a la valoración del partido, para Roger ha sido "un buen partido" porque el equipo ha "metido mucha intensidad". "Es una pena que después del 1-0 nos empaten tan pronto y que pese a que hemos hecho el 2-1 nos lo ha quitado el árbitro. No queda otra que seguir con este carácter y actitud. Esto acaba de empezar y el equipo tiene confianza", ha concluido.