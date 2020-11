Granada - Levante: Ni santos, ni inocentes

Desde un punto de vista estrictamente maquiavélico -aunque Maquiavelo nunca hizo esa afirmación de forma literal- se podría decir que al Levante ha llegado a un punto en el que, pese a estar todavía en la jornada 8 del campeonato, ya le empieza a dar lo mismo aquello de jugar bien o mal y eso hace que el fin justifique casi cualquier medio. Da igual el cómo porque lo importante es sumar tres puntos cuanto antes después de cuatro jornadas consecutivas sin ganar que le han llevado a estar en la zona roja. La zona del terror...

Dicho esto, parece incuestionable que hacer las cosas bien y practicar un buen fútbol es el camino más corto hacia el objetivo. De hecho la semana pasada el equipo dirigido por Paco López mostró ya algunos brotes verdes tras la mala imagen ofrecida en San Mamés. Ante el Celta por momentos el Levante estuvo bien e incluso llegó a adelantarse, pero no es menos cierto que a ratos también se le vio ansioso quizás por la necesidad de retener una renta que habría dado tres puntos de importancia capital y que el conjunto vigués acabó neutralizando. Si a eso le añades que el arbitraje no ayudó tampoco porque, aprovechando la festividad de Todos los Santos se podría decir que tanto los vivos como los muertos vieron que no hubo ningún tipo de «interferencia en el adversario» por parte de Roger en el gol anulado a Dani Gómez, la consecuencia es un resultado que genera una situación de urgencia levantinista.





Es por ello que los jugadores del Levante no se pueden permitir hoy sobre el césped del Nuevo Los Cármenes ser ni santos, ni inocentes. Es una muletilla demasiado manida, pero el Levante necesita ganar por lo civil o por lo criminal y para intentar conseguirlo en principio podrá contar con su máximo goledor en la presente campaña, el 'Comandante' Morales, aparentemente recuperado del esguince que sufrió ante el Celta. El 'Moro' ha estado toda la semana entre algodones, pero el viernes ya se ejercitó con el resto de sus compañeros y ayer entró en una aconvocatoria en la que Paco incluyo a 22 futbolistas del primer equipo azulgrana. El único que se queda fuera es nuevamente Vukcevic, lesionado con su selección y que sigue siendo baja por problemas físicos como ya sucedió la semana pasada.

Esos 22 hombres viajan esta misma mañana hasta Granada y las dudas de Paco López estriban en saber precisamente si Morales está en condiciones de jugar de inicio o tan solo un rato, una circunstancia que podría condicionar incluso la demarcación de un Melero que alterna el centro del campo con posiciones más avanzadas en este inicio de curso. Junto a esa disyuntiva está por ver si en la zaga tendrán continuidad Duarte y Toño ante la posibilidad de que Vezo y Clerc puedan regresar al once titular.

Son piezas dentro de un engranaje global que ha tenido más tiempo que su rival para preparar este choque. El Granada es un equipo que hace apenas dos años estaba en LaLiga SmartBank y que este jueves estaba 'desgantándose' jugando un partido de Europa League mientras el conjunto granota trabajaba en Buñol toda la semana centrado exclusivamente en el partido de esta tarde. Eso se tiene que ver hoy sobre el césped porque el Levante no se puede permitir el lujo de cosechar calabazas otra vez.



