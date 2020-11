"Nos está faltando acierto y tranquilidad"

«La sensación es agridulce y no es fácil». Paco López se mostró decepcionado por la falta de acierto de los granotas, que ni con uno más y haciendo 19 remates fue capaz de llevarse el triunfo en el Nuevo Los Cármenes (1-1). «Con uno más sabíamos que el rival iba a acumular a mucha gente atrás. Hemos tenido ocasiones suficientes para marcar alguno más, pero sin gol es muy difícil ganar», aseguró.

El técnico lamentó la forma de encajar, tan pronto, el 1-0. «Ha sido un pelotazo en el que nos han ganado la espalda», manifestó. La acción fue desafortunada, Miramón no andó fino y se sumó la chispa de Darwin Machís, que en palabras de Paco marcó un «golazo». «Sabemos el talento que tiene y ha marcado un golazo», dijo. Pero la clave, según el preparador, fue no estar finos en ataque. «Hemos empatado y con esa superioridad hemos tenido al Granada muy metido en su área. No hemos tenido la fortuna o el acierto que es lo que nos está faltando estos últimos partidos», aseguró Paco. Y es que de nuevo, como la semana anterior contra el Celta, faltó plasmar ese dominio en el luminoso.

El empate sirve de poco para el Levante, que continuará una semana más en puestos de descenso. «Es una situación incómoda que no le gusta a nadie», expresó el entrenador. «Pero lo más importante es que el equipo haga las cosas bien», remarcó. «Ahora mismo nos está faltando tener más acierto y más tranquilidad en las zonas de finalización,» remarcó.

Por último, el técnico valoró la ausencia de Campaña, fuera de la convocatoria por unas molestias musculares. «Sabemos la importancia que tiene Campaña en el equipo, pero la gente que ha salido ha demostrado que puede jugar en este equipo. Con o sin Campaña, queremos tener la misma personalidad» destacó Paco, que finalizó su intervención asegurando que «tenemos que hacer mucho más para ganar los partidos porque así lo dicen los resultados».



«La temporada es larga»

Vezo, goleador granota, aseguró tras el empate que «esto acaba de empezar» y «toca trabajar para corregir errores». Para el central, el equipo dio «una buena imagen, sin conceder atrás» y es cuestión de paciencia que lleguen los resultados. «Mejorando los errores y con esta imagen llegaremos a la victoria», aseguró.

El luso destacó el buen nivel defensivo del cuadro nazarí. "Lo intentamos de todas formas, pero ellos han defendido muy bien y han estado muy compactos atrás. Hemos estado bien y hemos llegado muchas veces, pero solo nos faltó el gol", lamentó. A nivel personal confesó que el suyo fue "un buen gol", pero que fue "una pena que no haya sido suficiente para ayudar al equipo".