Campaña, centro de atención

No hubo parte médico antes del partido contra el Granada ni tampoco lo ha habido después. Sin embargo, Campaña no jugó por lesión y su baja para nada fue una más. En sus cuatro temporadas en el Levante, hasta el domingo tan solo se había perdido dos partidos por problemas físicos, ambos en Segunda. En todo este tiempo, de las siete veces que no estuvo en el equipo, seis fueron por sanción. La otra por decisión técnica, un banquillazo contra el Betis en febrero de 2018 (0-2), de los últimos partidos ya de Muñiz. El Levante nunca ha ganado sin estar él en el campo. Lógico que con Paco López siempre haya jugado.

La noticia de los problemas físicos de Campaña saltó al conocerse las alineaciones oficiales. Desde el club se informó a los medios de que había sido valorado durante la mañana por unas molestias musculares y que se quedaba fuera de la convocatoria. Paco lo explicó después del partido en sala de prensa: «Se notó molestias en el último entrenamiento. Nada grave, pero no estaba para jugar el partido». Tampoco dio detalles sobre que eran en el abductor. Un día después se entrenó en Buñol, aunque con precaución. Las molestias no habían remitido del todo pero se volvía a descartar que hubiese rotura. En principio hoy se le espera de vuelta con el resto del grupo y Paco cuenta con él para jugar contra el Alavés.

Protagonista en octubre por su internacionalidad, la duda ahora es si volverá a serlo después de haber tenido minutos en el amistoso contra Portugal y quedarse inédito en los dos oficiales. El próximo viernes vuelve a haber lista oficial de la selección española, aunque esta vez a Orriols no ha llegado ningún aviso con su preconvocatoria para los encuentros contra Países Bajos, Suiza y Alemania. A la vuelta de su primera concentración, Campaña fue titular contra Athletic y Celta.

Para Paco López no hay otro futbolista como él, así que es fundamental que esté listo para un partido tan importante como el del domingo. Con Vukcevic aún lesionado, el técnico apostó en el Nuevo Los Cármenes por la titularidad de Melero en el eje junto a Malsa y Rochina y Bardhi como interiores. Tras jugar en el medio en San Mamés, el peor partido de la temporada, en La Cerámica ante el Celta Campaña volvió a arrancar desde la izquierda. Con los números en la mano es la posición en la que mejores resultados le ha sacado Paco.

Pese a tratarse de su fetiche, lo cierto es que no le ha encontrado una buena pareja de baile como mediocentro. Es arrancando desde la banda como se libera del corsé táctico de jugar en el medio y se siente más liberado para dar rienda suelta a su talento y creatividad en ataque.



Después de un verano en el que el club tomó la decisión de no malvenderlo, el traspaso de Kondogbia por el Atlético de Madrid ha cerrado definitivamente una posibilidad ante la que el futbolista se dejó querer pero en la que no había agua. El Atlético no trasladó ninguna oferta y de hecho ningún club lo hizo salvo el sondeo del Leeds United sobre la bocina del mercado. «Mi presidente no se baja del burro», llegó a decir el jugador, al que pese a esos deslices desde el club siempre se ha protegido como franquicia.

De hecho, el propio Quico Catalán ya ha adelantado que no quedará otra que venderlo el próximo verano, si bien todo dependerá también de cómo se recupere el mercado y de cuál sea la situación de la pandemia dentro de unos meses. Su condición de internacional absoluto no hay duda de que ha mejorado su cotización, aunque ahora la prioridad está en que consiga los objetivos con el Levante y a partir de ahí ver qué pasa.