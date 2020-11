"No conduce a nada ser pesimistas"

Una 'final', duelo 'vital' o encuentro 'clave'. Esas son algunas de las palabras que se le atribuyen al choque del Levante contra el Alavés. Paco López, en la rueda de prensa previa al choque, reconoce que es "importante", pero señala que ve al grupo metido y optimista. "Es un partido importante. También lo era el de la semana anterior en Granada. Parece un tópico pero no lo voy a negar. Si no se gana el siguiente seguirá siendo importante. Es una realidad. No nos conduce a nada no ser positivo y ver situaciones dramáticas. Es una situación que no nos gusta a nadie. A mí el primero. Pero entiendo que la forma de cambiarla es seguir siendo positivos y seguir reforzando. Seguir trabajando. Este equipo ha demostrado siempre que en momentos de dificultad se crece. O no sé si decir se crece, pero es una situación que por experiencia con emociones negativas no se llega a ningún sitio. En momentos de dificultad en el cuerpo técnico lo vivimos como un reto. No como una amenaza", destacó el entrenador, quien además afirmó que la plantilla cree en lo que hace y eso se nota. Sobre todo con los jugadores que más años llevan en la élite. "Las victorias son importantes. Necesitamos esa victoria para dar entre comillas mayor tranquilidad. No se trata de ser el más optimista del mundo, pero en el vestuario cuando trasladamos ese optimismo se demuestra con hechos. Los jugadores llevan mucho tiempo en esto y no les vas a engañar. Si les dijeras algo que no es, tontos no son. Nosotros tratamos de poner el foco en lo importante. No se trata de ser más optimista que nadie, pero yo no conozco otro camino. No conduce a nada", explicó el entrenador, quien habló también de la situación de Vukcevic, de Campaña y de cómo espera al Alavés, entre otros temas.



Vukcevic

Lo que está claro y eso pasa en el fútbol es que cuando los resultados no van bien es echar de menos a los que no están. Tenemos muchos jugadores y Nikola nos estaba dando mucho rendimiento, es cierto. Pero tenemos a Melero, Malsa, Radoja... haríamos mal en depender de un solo jugador. Eso significaría que la plantilla no está preparada. Hay jugadores importantes en algunos partidos o determinados contextos, pero no creo que haya sido ese el motivo.



Campaña

Ya entrenó el jueves con buenas sensaciones. Este viernes hemos podido hacer poquito en el entrenamiento pero sí va todo bien el sábado estará para el domingo. Hasta última hora a veces siempre hay matices. Un jugador o dos o aspectos tácticos. De momento la idea la tenemos en la cabeza. Si Campaña el sábado está bien participará. Hay gente también en el banquillo que será importante para tener nuestras armas desde ese banquillo. Como siempre.



Ciutat de València

A cualquier equipo que lleve tanto tiempo sin jugar en su estadio le influye. Es un factor positivo más hacerlo en casa. No por eso vas a ganar el partido. Si el trabajo es bueno hay que hacerlo perfecto para ganar. Jugar en nuestro estadio nos va a ayudar pero es una lástima no contar con nuestro público que eso sí sería un factor todavía más. Pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. No lo hemos visto aún. Entrenamos el sábado ahí. Desde marzo que no lo chafamos. Creemos que también puede ser un factor más positivo para intentar ganar el domingo. Estamos entusiasmados por poder pisar de nuevo el campo. Nos da mucha energía.



Radoja

Con Radoja lo que queremos es que siempre exista competencia. La temporada pasada él nos dio un rendimiento alto y después de la lesión le costó. Ahora de nuevo está bien pero hay jugadores que también están rindiendo y la competencia es buena.



Resultados y comunicación con dirección deportiva

Sobre los resultados no sé que puede pasar en una, dos o tres semanas. Disfruto del presente e intento pensar solo en eso. Sé como piensa la plantilla y como gestiona las emociones. Van a responder de forma positiva. No ha sido una semana distinta. La dirección deportiva suele venir todos los días o casi todos a Buñol. Hablamos de distinta cosas siempre y poco más. Semana en ese sentido normal. No he notado nada distinto.



Falta de gol y ausencia de Mayoral

Los datos están ahí. Es una situación que debemos mejorar en el con balón y en el sin balón. En ambas cosas en los últimos metros y eso está ahí. En las tres últimas temporadas este equipo siempre ha hecho goles. Tenemos a tres de los máximos goleadores de la historia del club en Primera, Roger, Morales y Bardhi. Yo estaría preocupado si no se llegara pero sí que se está llegando. Tenemos que tratar de finalizar y hacer gol, igual que tenemos que intentar que no nos lo hagan. Yo me centro en lo que tenemos y no pienso en un gramo de mi energía en lo que pueda ser lo que pueda venir o lo que tuvimos anteriormente.