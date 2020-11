Roger, baja de última hora para el partido contra el Alavés

Baja de última hora para el Levante UD de cara al choque ante el Alavés. Roger ha dado positivo en COVID y tendrá que guardar la correspondiente cuarentena en su domicilio. Así lo han confirmado tanto el club en un comunicado como el propio futbolista en sus redes sociales.

"El Levante UD comunica que, tras las pruebas PCR realizadas en el día de ayer a jugadores, técnicos y empleados, los servicios médicos del club han recibido la notificación de un nuevo caso positivo. Se trata del jugador Roger Martí. El delantero ya se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo sanitario, bajo el control y seguimiento de los servicios médicos del club. Siguiendo el protocolo de LaLiga, todos los jugadores, técnicos y empleados con contacto directo con el equipo han repetido hoy las pruebas PCR y también se han realizado la prueba de antígenos".

El propio futbolista ha querido tranquilizar a la afición granota. "Hola a todos, quería deciros que he dado positivo en el último test de COVID. Es momento de estar en casa. Me encuentro bien. Una pena no poder estar con mis compañeros, pero toca recuperarse y volver más fuerte", ha escrito Roger.

No es la única baja confirmada por COVID para el encuentro, ya que el Alavés también informó del positivo de uno de sus delanteros.