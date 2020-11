"La que falla Sergio León no es normal"

Otra vez la falta de acierto condenó al Levante UD (1-1) pese a hacer méritos para llevarse el triunfo ante un Alavés que jugó 60 minutos en inferioridad. "Se ha repetido la historia de la semana pasada", explicó Paco López en rueda de prensa. "Nos quedamos con un jugador más otra vez con el marcador en contra", dijo. "Otra vez nos pasa que un balón a la espalda nos cuesta el gol cuando el equipo presionaba arriba y pasa lo mismo", añadió.

"El rival se queda en bloque bajo y nos ha pasado un poco de todo. Las pocas ocasiones claras que hemos tenido con un equipo que juega tan cerca de su portería, si no las aciertas hacen que no ganes el partido", explicó. "Ese es el resumen a grandes rasgos. Lo hemos intentado, hemos cambiado la distribución, hemos puesto tres delanteros... Lo hemos buscado de todas formas y no ha llegado", manifestó en referencia al triunfo que no llegó y que hace que el equipo no salga del descenso de cara al parón.

Una de las claves fue encajar (el equipo ha recibido gol en todos los partidos) tan pronto. "Es verdad que te puedes proteger más a veces", explicó el técnico sobre la adelantada línea defensiva de los granotas, cuya posición a veces se aproximaba a la medular como en la acción del gol de Lucas Pérez. "Le tenemos que pegar una vuelta porque se repite la misma jugada que la semana pasada. No solo es protegerse, es estar concentrados, hacer el movimiento bueno porque creo que Son se equivoca esta vez", explicó. "Estas cosas nos penalizan mucho y hacen que nos planteemos muchas cosas. Pero no vamos a cambiar nuestra filosofía o ADN por este tipo de jugadas que nos están perjudicando mucho", matizó.



¿Hace falta fichar?

Paco López evitó caer en la reclamación de fichajes. "No es cuestión de decir que nos falte algo que no tenemos", dijo cuando le cuestionaron sobre la necesidad de traer un delantero en invierno. "Me centro en lo que hay y todos tenemos que mejorar en los últimos metros. Es verdad que en estos últimos metros nos estamos acertados", reiteró. " No estamos acertados con los disparos, con el último pase, con el control, con el centro... y eso nos penaliza. La ocasión que falla Sergio León no es normal. La tira al palo y luego la peina. Cuando las cosas se ponen así hay que insistir, no podemos hacer otra cosa. Y tenemos que trabajar lo que no está bien", incidió sobre los fallos defensivos.

"La lectura del partido es esa. Lo hemos intentado cambiando la distribución, cambiando a los jugadores de lado, etc., y hay que seguir intentándolo de cara a las próximas jornadas", añadió Paco López. El técnico aseguró, además, que "no es cuestión física sino de juego" y añadió que podría darle "una vuelta al sistema para buscar la victoria" pese a los cambios que ya se habían hecho en el encuentro. "En el descanso hemos puesto a Melero de delantero centro. A Dani de delantero escorado a la derecha, a Morales de delantero escorado a la izquierda. Queríamos que los laterales, Son y Clerc, que llegaran por fuera por su profundidad".