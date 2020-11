Enfado con los positivos del Granada

La mayoría de jugadores y técnicos del Granada que estuvieron presentes en el partido de la pasada semana de la Europa League en Chipre tendrán que permanecer confinados en sus respectivos domicilios hasta el próximo domingo, debido a los casos de la Covid-19 que se han dado en el seno de la plantilla. La realidad es que el Levante jugó hace 10 días en Los Cármenes y aunque el duelo de Nicosia llegó después, parece probable que en el seno del cuadro nazarí algún futbolista ya estuviera incubando el virus.

El primero de los casos que salió a la luz fue el de Vallejo. El defensa jugó contra el Levante de titular y el club confirmó que no había pasado la prueba. Ya no viajó a Nicosia para jugar. Sin embargo, después aparecieron más jugadores que por protocolo se quedaron en casa este fin de semana. Víctor Díaz, Ramón Azeez, Quini, Antonio Puertas, Neyder Lozano, Dimitri Foulquier, Alberto Soro, Domingos Duarte, Yangel Herrera, Ángel Montoro, Fede Vico, Luis Milla, Germán Sánchez, Aarón Escandell, Rui Silva y Carlos Neva no viajaron a Euskadi. Ayer se especificó que todos los que estuvieron en Chipre deberán estar en cuarentena mínimo hasta el domingo. Pero queda claro que el brote pudo surgir antes.