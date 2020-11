Llamada a las asistencias

Campaña corre mucho y más rápido de lo que parece. Recupera balones a porrillo. Tiene un porcentaje de acierto superior al 90 por ciento de pases y eso que hasta en días tan malos como el del Alavés casi todos son hacia adelante, una característica a la que Paco López da prioridad para marcar el estilo en el centro del campo. Es, sin duda, el granota con mayor talento, aunque el míster ha tenido que adaptar su dibujo para llevárselo al costado izquierdo y que desde ahí, con menos exigencia táctica, se meta por dentro con libertad de movimientos.

Sin embargo, las buenas estadísticas de Campaña esconden un lunar que lleva de cabeza a los técnicos, empeñados en corregir y mejorarlo. Pese al banquillazo del domingo, lo juega prácticamente todo y aun así su número de asistencias es proporcionalmente bajo. El pasado curso, en 37 partidos y más de 3.000 minutos, tan solo dio cinco, si bien le contabilizan como dos más los pases a Rochina y Bardhi antes de sus jugadas individuales contra el Granada. En la actual lleva una.

El dato es especialmente relevante en este momento en el que parte de las penurias del equipo vienen por un problema de eficacia en las jugadas de ataque tanto a la hora de generar situaciones de gol realmente claras como de transformarlas. La aportación en este sentido desde la segunda línea se echa en falta, más todavía cuando el único que ha marcado es Melero. La peor versión del andaluz desde que volvió de la selección española tampoco ayuda.



El buen rendimiento de Campaña en el resto de facetas ha sido clave para la llamada de la selección, aunque no ha repetido en la última lista (sí que estaba en la preconvocatoria). Por contra no le ha alcanzado en el último mercado para recibir ofertas. A Orriols nunca llegó ninguna por escrito y menos del Atlético, para el que no fue nunca una opción real. En los clubes como el Leeds United que sí lo contemplaban como alternativa, el hecho de que un centrocampista ofensivo no marque más diferencias en ataque ha jugado en su contra. Por eso se trata de un aspecto de mejora vital tanto en clave de equipo como en la económica si como todo apunta al club le toca ya traspasarlo sí o sí.

Campaña marcó dos goles la pasada temporada contra Leganés y Barça, aunque el segundo fue en la jornada 12 y desde entonces no ha vuelto a repetir. Jugó 35 partidos de titular, de ellos 31 completos. Salió dos veces desde el banquillo y se quedó solo una fuera por sanción. Aun así apenas le dio para cinco asistencias directas. En el Bernabéu sirvió para que Melero acortara distancias con un cabezazo, igual que ante el Atlético. En los otros partidos ante Barça, Betis y Celta sí sumó en la victoria: un pase atrás a Bardhi, uno en profundidad a la carrera de Morales y un saque de falta para Roger. También le cuentan los del triunfo en Granada, aunque ahí el mérito fue individual de Rochina y Bardhi con sus disparos desde lejos.



En la actual aún no se ha estrenado como goleador y en sus siete partidos, seis de titular, solo se ha apuntado la asistencia a Roger en el tercer gol ante Osasuna. La única jornada en la que ha faltado ha sido la de Granada, aquejado de unas molestias en el abductor. Paco López prefirió no convocarlo por precaución pese a que no había rotura y los riesgos parecían bajo control.

Canales con cuatro y el valencianista Kang In con tres son los mejores asistentes del curso mientras que el osasunista Roberto Torres se metió en el top ten de las grandes ligas el pasado, según los datos de transfermarket, por delante de Odegaard y nuevamente Canales.

