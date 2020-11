"Si hubo charla fue para corregir errores, no porque sea una situación límite"

Gonzalo Melero ha comparecido ante los medios para analizar la actualidad del club granota con el equipo en puestos de descenso y en una semana en la que no jugarán a la espera de medirse desapués a Elche y Valladolid. El centrocampista ha analizado punto por punto el día a día:

LA GRAN SENTADA

"No ha habido ninguna charla específica por la situación del equipo. Si ha habido alguna, ha sido como siempre después de los partidos. Somos conscientes de que tenemos margen. La situacion no es dramática y no hay nervios. Si hubo una charla fue para corregir errores y no porque sea una situación límite"

DEMARCACIÓN

"Donde yo me siento más cómodo es en el doble pivote. Por las situaciones del partido el míster me ha puesto en otras posiciones más adelantadas y eso es bueno, poder jugar en varias posiciones. Jugando once contra diez me pedía estar más en área contraria para tener mas opciones de remate"

LA CLAVE

"Al final creo que es obvio que no estamos siendo efectivos en las áreas, sobre todo en área rival. Nos ha costado coger la mejor solución y ser más eficaces, y eso hace que un gol en contra nos penalice mucho. No estamos concediendo muchísimas ocasiones, pero con poco nos generan peligro. Nos han marcado porque han sidos goles tempraneros. Pero hay que seguir trabajando porue el equipo está tranquilo. La sensación no es tan mala como dice la clasificación"

PACO LÓPEZ

"Al final él es quien más tranquilidad nos transmite. Nota la confianza que tenemos en él. Es obvio que la relación es muy buena con todos y juegues más o menos todo el mundo está contento con el trabajo y la manera de llevar el vestuario. Él es quien más tranquilo está y creo que el trabajo es bueno. Desde fuera puede parecer que el equipo está nervioso o la situación es dramática, pero dentro del vertuario no es así"

ANSIEDAD CONTRA DIEZ

"No creo que sea una situación tan jodida. Quedan muchos puntos. Tuvimos un calendario muy jodido al principio y ahora no salen los resultados. Es evidente que somos un equipo muy valiente y quizás a veces en exceso. Empatando contra el valencia el equipo se iba para arriba... y quizás hay que valorar más los puntos porque es una virtud que se puede convertir en un defecto. Contra diez muchas veces el equipo se precipita y además Granada y Alavés son dos equipos que se sienten cómodos sin el balón y creo que hicimos un buen trabajo con diez, porque tuvimos ocasiones para ganar en los dos campos, pero ese ADN ambicioso del que siempre quiere ganar el cualquier campo yo no lo cambiaba aunque a veces sea algo malo, digamos"

EFICACIA

"Respecto a la eficacia no se qué decirte que se puede trabajar. Estamos trabajando esa eficacia y esa templanza en situaciones de ataque... y respecto a la semana sen partido, creo que estas semanas gustan poco. Nos gustaría que hubiera partido cada tres días. Sientes que te falta algo y lo quer hay son ganas de jugar y de que llegue el partido ante el Elche"

LESIÓN DE BARDHI

"No sabía que era baja y de hecho le iba a escribir... Es una putada para él porque es un partido importante para su selección, pero egoísticamente si puede estar al 100% con nosotros, que esté"

PARTIDOS CONTRA ELCHE Y VALLADOLID

"Son rivales que a priori van a estar peleando por el descenso, por no descender. Son partidos muy importantes. La situación no es dramatica, pero queremos salir del descenso cuanto antes. Son partidos donde del equipo tiene que sumar, pero no van a ser fáciles porque sabemos el nivel que vienen dando. Van a ser partidos difíciles. Ojalá seamos capaces de sumar dos victorias. Hay que sumar..."

EL CIUTAT DE VALÈNCIA

"El equipo esta encantado de volver, al margen de que ha quedado precioso y ha pegado un cambio de calidad brutal, nos encontramos más cómodos. Conoces el césped, el bote, las referencias, dónde estas en cada momento y eso diferencia el hecho de jugar en casa o fuera. Tenemos que hacernos fuertes. El otro día sumamos un punto y hay que sumar de tres porque en casa tenemos que hacer un fortín"