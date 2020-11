Levante-Elche: Se vienen cambios en el regreso de LaLiga al Ciutat

Se vienen cambios en el Levante después del parón y todo apunta a que uno de los primeros será Vukcevic. Más de un mes después de su lesión, Paco López podría no dilatar más su regreso. El montenegrino ya tiene el alta médica, se entrena con normalidad y ayer probó de titular en un once teórico en el que la gran novedad fue su presencia en el centro del campo junto a Malsa. Hasta que se rompió con su selección habían sido la mejor pareja de baile.

La victoria contra Osasuna y el partido que se escapó en el Pizjuán confirmaron las buenas prestaciones de una dupla que volvió a repetir al partido siguiente ante el Real Madrid, esa vez con peor suerte. Vukcevic fue sustituido a los 55 minutos con 0-1 tras una primera mitad de dominio absoluto de los de Zidane. Ya no ha vuelto a jugar más porque a su vuelta de Montenegro estaba roto. A Bilbao no viajó por molestias y el parte médico posterior confirmó el desastre.

Lesión de aductor y fuera de la convocatoria contra Celta, Granada y Alavés. Un periodo en el que Paco ha ido variando el centro del campo. Antes de juntar a Malsa con Melero lo hizo con Campaña. Aunque el principal problema está en la eficacia y la generación de oportunidades de verdadero peligro, no hay duda de que la estabilidad del balcánico también va a ser bienvenida.

Vukcevic regresó tocado de los partidos del periplo internacional contra Letonia, Azerbaiyán y Luxemburgo. En el último ya fue suplente y no entró al campo hasta el 79'. En los otros dos sí que jugó desde el inicio. Salvo en Mestalla, con el Levante también lo había hecho en El Sadar y el Pizjuán. Paco había echado mano de él en busca de equilibrio defensivo tras los cuatro goles del Valencia. En sus dos primeras apariciones estuvo notable. En la última bajó el pistón y lo pagó con el cambio tras un primer acto en el que el Real Madrid pasó por encima de los granotas. En su contra ha pesado siempre el gusto del entrenador por centrocampistas de pases verticales para superar líneas.

La estructura del equipo que se enfrentará el sábado al Elche puede asemejarse mucho a la del partido de Osasuna, sin duda el mejor de la temporada. Eso significa que el regreso de Vukcevic al once desplazaría a Melero no al banquillo sino a una posición más adelantada junto a Morales y que Campaña, tras dos partidos fuera del once, repitiese en la izquierda. El positivo de Roger reduce opciones en ataque.



Un once con novedades

En lo que respecta a la delantera no ayuda tampoco que Dani Gómez no regresase ayer a tiempo para el entrenamiento matinal tras el periplo con la selección sub-21, en el que por cierto después de su anterior doblete ha perdido la titularidad en favor del realista Roberto López. Desde el Levante se pusieron los medios necesarios, eso sí, para que al menos se sometiese a la PCR en Madrid y que con los resultados en la mano ya esté todo OK para la sesión de hoy. Precisamente ese fue el motivo por el que Óscar Duarte adelantó su regreso, incluso conduciendo su propio vehículo tras el Euskadi-Costa Rica.

Otra de las opciones que maneja el cuerpo técnico como revulsivo es que De Frutos por primera vez sea titular por banda derecha, una alternativa a la que Paco lleva dándole vueltas bastante tiempo, sobre todo después de las buenas sensaciones de sus minutos en las segundas mitades de los partidos. El resto de la novedades podrían pasar por la defensa, donde todo está mucho más competido. Con Vezo como fijo, el otro puesto en el eje se lo disputan Postigo y Duarte. Lo mismo pasa en los laterales: Miramón está recuperado, pero Son mantiene su candidatura mientras que la pugna entre Clerc y Toño continúa abierta.