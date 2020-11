"El límite salarial no juega y nosotros sí"

"Somos conscientes de lo que somos y de lo que tenemos. Sabemos lo que podemos alcanzar. El límite salarial no juega y mañana sí que lo hacemos nosotros, contra el Elche". Con esas palabras ha dejado claro Paco López que el equipo está centrado en el duelo contra el cuadro ilicitano y reconoce que la victoria debe llegar cuando antes para aportar tranquilidad al colectivo. Eso sí, el entrenador de Silla se siente respaldado por el presidente y la dirección deportiva. Y también por la plantilla. Y es por eso que quiso agradecer las palabras de Melero en las que reconocía el buen trabajo en el banquillo. "Siempre es importante que un vestuario tenga esa opinión de lo que hace el cuerpo técnico. Sobre la dirección deportiva digo siempre lo mismo. Nos sentimos respaldados y hay una muy buena sintonía. No ha habido nada en especial. Lo de la comida lo solemos hacer una vez al mes. No ha habido nada extraordinario", aseguró el entrenador.

En la víspera al duelo contra el Elche, el entrenador también habló sobre jugar en el Ciutat, lo que supone y esa primera victoria con la 'nueva' cara que tiene el estadio granota. "Jugar en casa es especial. Está muy bonito. Nos imaginamos ya el Ciutat con nuestra gente. Ojalá ahora les podamos dedicar una victoria en nuestro segundo partido en nuestro estadio, aunque de momento no puedan estar", explicó el jefe del banquillo del Levante, quien también tuvo tiempo de hablar del próximo rival. "Evidentemente es un club histórico. Un equipo que ahora mismo ha empezado muy bien en primera división. Tienen mucha confianza. Los buenos resultados también ayudan a eso. Esa confianza les permite ser más atrevidos de lo que podía esperarse. Ahora mismo enfrentarse a un equipo con esa confianza es muy muy muy peligroso", sentenció el entrenador.

Y es que el enganchar dos triunfos seguidos y atreverse es lo que le falta tal vez a un Levante que no logra una victoria desde ese partido en Pamplona. Por ello, el duelo ante el Elche es especial. Y la plantilla se merece esos tres puntos, como así reconoció Paco López. "El equipo hace muchísimas cosas ya. Lo he repetido en muchas ruedas de prensa. Para plasmarlo en victorias veo al equipo preparado. Estas dos semanas de trabajo me lo han reafirmado. Entrenan sensacional. La confianza sigue intacta. Solo hay que esperar a plasmarlo en resultados. Eso es lo que queremos todos. Lo que quiere todo el mundo. Y vamos a seguir insistiendo", destacó.

Conseguir esa victoria será además más sencillo contando con Vukcevic y Roger, quienes entran en la convocatoria para ese choque ante el cuadro ilicitano. Aunque ambos casos son diferentes. "El tema de Roger es claro. Aunque ha estado entrenando por su cuenta, porque no tenía sintomas, no es lo mismo. Al menos lo tenemos disponible. Sea los minutos que sean. En el caso de Vukcevic es diferente. Ha estado tres semanas de baja, a veces le cuesta coger ritmo pero lleva dos semanas entrenando con normalidad", señaló.