"Con 1-0 hemos dado un paso hacia atrás"

El cuarto empate consecutivo para el Levante supone un jarro de agua fría. Sin un triunfo es más complicado el día a día y además contra el Elche el equipo tuvo un 1-0 tempranero que invitaba al optimismo. Pero al final, Tete Morente dejó sin premio al cuadro granota y Paco López reconoció que con el marcador a favor, el equipo había dado un pasito hacia atrás. "Ha sido una cuestión anímica. Ibamos 1-0 y el Elche ha puesto línea de tres, lo que hace en muchos de sus partidos. Hemos dado un pasito hacia atrás pero no tenían ocasiones claras de gol. Un tiro me parece fuera del área... Es cierto que en el campo no nos estábamos sintiendo relativamente cómodos. No terminamos de ser nosotros", destacó el entrenador, quien desveló que Rochina ya estaba listo antes de la falta del 1-1. "Cuando estábamos viendo eso justo teníamos preparado el cambio de Rochina para tener más balón y más posesión y no estar tanto sin él. El Elche la segunda parte te ha dominado pero no encuentro ocasiones de gol. Nosotros tampoco. Pero hoy en día para ganar en Primera tampoco veo que los rivales pasen por encima de nadie", destacó.

El partido, eso sí, ha tenido dos tiempos. Uno para cada uno. Y lo sorprendente es ver cómo el Levante estuvo tan bien en el robo en campo rival y en estar prácticamente siempre en campo contrario a verse sometido. "La primera parte ha salido como queríamos. Hemos hecho lo difícil, adelantarnos en el marcador. Esa salida, tener el balón, etc. La segunda parte hemos empezado, un poco tal vez con ese miedo de perder lo que tienes, pero es verdad que tenían la pelota sin hacernos peligros. El empate ha llegado a balón parado pero no veíamos que podían hacernos daño de otra manera", sentenció el entrenador. En cualquier caso, Paco López entiende, por sus palabras en rueda de prensa, que la plantilla hizo méritos para llevarse los tres puntos. "Los últimos quince minutos hemos acabado en campo contrario. Balón parado, situaciones de gol... Méritos ha hecho el equipo para llevarse el partido, porque tampoco recuerdo que el Elche tuviera oportunidades de gol", señaló el entrenador.



Igualdad en la categoría

Paco López, tras ser preguntado por si teme por la situación del equipo en la tabla, señaló que confía en todo el cuerpo técnico, en los jugadores y en el futuro más inmediato. "Preocupación no tengo. Yo vuelvo a insistir. Nos gustaría ser dominadores contra todos los equipos y tener superioridad pero eso en primera división no pasa. Hemos hecho lo difícil que es ponernos por delante. Sí es verdad que ese paso hacia atrás o esos dos pasos atrás no los solemos hacer y hemos acabado haciéndolo", explicó, antes de reconocer que sí se estarán haciendo cosas mal, ya que el equipo no está sumando de tres en tres. "Hay que seguir insistiendo, mejorando y trabajando. Porque si estamos así hay que trabajar muchas cosas. Creo que el equipo lo intenta, pero con muchos desaciertos", señaló.