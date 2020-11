"El Levante lo dará todo para mantener a Paco López"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha asegurado este miércoles, en rueda de prensa telemática, que espera a un Levante "comprometido con su entrenador, Paco López, porque llevan mucho tiempo juntos, y que vendrá a darlo todo para apoyarle y mantenerle". El viernes, el conjunto valenciano visitará el estadio José Zorrilla con muchas necesidades y con la importante baja de Aitor en la portería "un jugador que fue determinante la pasada temporada y que sigue siéndolo" pero sabe que su sustituto, Koke Vegas, "también tiene muy buenas condiciones".

De hecho, el guardameta malagueño debutó con Sergio González en Primera en el Espanyol, tal y como ha recordado, y por ello le tiene "mucho cariño" y, aunque le desea que realice un buen partido, también espera que sus acciones "no" impidan al Real Valladolid ganar.

En opinión del técnico catalán, "el Levante maneja diferentes argumentos, tiene gente por dentro como Campaña; Morales percute a las espaldas de los laterales; jugadores veloces en las bandas, les gusta jugar mucho en ida y vuelta, genera situaciones de gol y saca rendimiento a balón parado".

"Les conocemos bien, e intentaremos minimizar sus fortalezas, presionando, teniendo la pelota, que aparezcan bandas, puntas, es decir, ser lo que queremos ser", ha precisado Sergio, quien ha advertido de que "si algo funciona, es mejor no tocarlo mucho", por lo que no se prevén cambios o, si hubiera alguno, será mínimo.

En este sentido ha indicado que "el equipo está jugando bien y logrando grandes cosas, pero sin apretar los que no están jugando, no se habría logrado salir del bache, porque todos han dado un paso adelante y resulta difícil repetir alineación, ya que la competitividad es alta y pueden jugar todos".

Durante esta semana, en la que la preparación ha sido más corta, se ha incidido en que "lo que se ha hecho, no vale para ganar al Levante", sino para que se "reafirmen", para "valorar que se compite bien como equipo", ha "fortalecido situaciones" y, aunque todos están "más tranquilos y hay más aplomo", eso no puede "despistarles" de la realidad.

Son conscientes, por tanto, de que "hay que ganar muchos partidos aún" y que las "exigencias son continuas" pero, al respecto, Sergio ha explicado que ni estaban "pesimistas antes", ni ahora "son todo flores", ya que lo importane es que "todo funcione y que el que no juegue, siga apretando para poder hacerlo".

De cara a este encuentro, el Real Valladolid recupera a Raúl Carnero, quien ya se ha ejercitado con normalidad, mientras que El Yamiq, por cuestiones burocráticas, ha empezado a entrenar hoy y, por tanto, no llegará en las condiciones precisas. Para Sergio González "siempre se pueden mejorar cosas y siempre hay matices que solucionar", aunque ha admitido que las dos victorias cosechadas les han permitido "quitarse la camisa de fuerza" y adquirir "más confianza, ilusión y cabeza para seguir disfrutando del fútbol".

En cuanto a Guardiola, ha detallado que "es un híbrido, que puede jugar como punta referencial, aunque le falta más aplomo y físico, o como segundo punta, donde tiene mayor rendimiento al estar con un acompañante" y, en este sentido, ha precisado que "con Marcos André se dividen mejor la atención de los defensas".

Por último, se ha mostrado "feliz" por la renovación de Fede San Emeterio con el Real Valladolid hasta 2023, "porque es el jugador que todo entrenador quiere tener, comprometido, a disposición del equipo, que prioriza el bien colectivo sobre su beneficio individual, que da estabilidad y que trabaja en la sombra dando el mejor nivel", ha añadido.