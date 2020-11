"Me siento respaldado, pero ya sabéis cómo es esto..."

Paco López ha asegurado en la rueda de prensa previa al vital choque de Valladolid que no pierde fuerzas ni tiempo en pensar en su continuidad y que ve al equipo bien para intentar lograr un triunfo. El técnico ha dejado entrever que las rachas negativas en un club como el Levante son hasta cierto punto normales y que en anteriores situaciones las han superado: "Yo creo que hemos pasado desde que estamos aquí rachas negativas de no ganar. ¿Mi momento mas difícil? No lo sé, hemos pasado momentos difíciles, pero nos olvidamos rápido. Hemos tenido rachas de estar nueve jornadas sin ganar, sin ir más lejos la temporada pasada que termina siendo la segunda mejor puntuación de la historia del club en primera, estuvimos al final de la temporada ganando solo dos de los ultimos diez partidos antes de llegar a la penúltima jornada. Estamos en el Levante y no he tirado de estadísticas históricas ni sé si el Levante tenía unas rachas magníficas, pero siempre por lógica ha perdido más que ha ganado partidos. Pero si hablas de mi situación personal, por todas las experiencias tanto personales como familiares que he vivido sé que es muy importante mantener la mente en el presente y no anticipar lo que pueda pasar ni inventar situaciones futuras. El presente dice que soy entrenador del Levante, que tenemos un partido fundamental y que vamos a hacer todo lo posible por traernos los puntos desde Pucela".

Cuestionado por las palabras de Sergio, su homólogo en el Valladolid, en las que dijo que los jugadores del Levante "querrán ganar para ayudar a su técnico", incidió en la idea de que no pierde tiempo en pensar en una posible destitución y afirmó que se siente respaldado pese a los mecanismos lógicos del mundo del fútbol: "Sé que lo hizo con toda la buena intención y que lo dijo porque lo sentía, pero así estamos o suele pasar con aquellos a los que los resultados no les acompañan. Está a la orden del día que se especule con la continuidad, es algo inherente al cargo. Es una situación que uno no puede controlar. Me siento respaldado, siempre lo he estado, pero uno se puede sentir respaldado y ya sabéis cómo funciona esto del fútbol. Entiendo que hay que convivir con eso en este mundo del fútbol, pero he pasado muchas etapas de estas y creo que no me habéis visto excesivamente nervioso porque me ocupa más que me preocupa, y a eso me han 'ayudado' las circunstancias familiares y personales muy duras que he vivido. Yo sigo con la misma ilusión y siento que los jugadores van a seguir dándolo todo. Mañana irán a darlo todo"