"Acordarme de Aitor Fernández y agradecer a Koke por lo fácil que me lo ha puesto todo"

Dani Cárdenas ha sido una de las noticias positivas en el empate (1-1) del Levante UD en Valladolid (crónica). El portero, titular hasta la fecha en el Atlético Levante, ha debutado con el primer equipo y en Primera División. "Son muchos años de trabajo y de insistir. Es la recompensa que todo futbolista espera que algún día llegue", ha manifestaod tras el partido sobre su debut como profesional.



"Estoy sinceramente a nivel personal muy feliz. Me quiero acordar de Aitor y quiero mandarle públicamente mucho ánimo por su lesión. Dentro de lo que podía haber sido la lesión ha sido lo mínimo, por suerte. Y quería también agradecer a Paco López y al cuerpo técnico por haber apostado por mí y también a Koke (el portero que quedó en el banquillo) por el trato que ha tenido conmigo y lo fácil que me lo ha puesto todo".





Dedicatoria especial de Dani Cárdenas

Además, Cárdenas ha manifestado lo cómodo que se encuentra con el primer equipo. "Llevo ya unos años con ellos. Es un grupo increíble que te facilita el trabajo. Me he sentido muy a gusto con el equipo. Le dedico esta dedicatoria a mi familia y sobre todo a mi padre, que conoció que tiene una enfermedad a principio de la pretemporada y está luchando. Desde aquí me quiero acordar de él"