"Nos falta 'matar', pero el equipo demuestra que está vivo"

Paco López, como Sergio Postigo tras concluir el partido, no se marchó satisfecho con el 1-1 final en Pucela. El técnico granota destacó la reacción del equipo, pero fue sincero. El equipo necesitaba ganar y no lo hizo, con lo que no pueden marcharse satisfechos a València. Sí destacó la actitud de la plantilla, que tras el 1-0 encajado no bajó los brazos y lo intentó de todas formas para empatar y buscar el triunfo en el tramo final del partido.

Hemos tenido la personalidad de tener la posesión, pero nos vuelve a faltar la claridad en los últimos metros", incidió. Mismo argumento y repetido lamento que en los últimos partidos. No es solo problema de gol, también de contundencia defensiva porque el equipo siempre encaja "un golito"; de hecho lo ha hecho en todos los partidos disputados hasta la fecha. "Hemos tenido más o menos las mismas llegadas. Ellos se ponen por delante en la segunda mitad y el equipo acaba empatando y en área contraria", señaló el preparador de Silla. "Tener esa claridad da los goles y la victoria", señaló sobre la falta de acierto en los metros finales. Eso sí, Paco explicó que él mismo desde el banquillo y los granotas desde el verde trataron de darle la vuelta al luminoso de todas once córners, que es una locura. El equipo demuestra que está vivo y cuando el equipo consiga una victoria seguro que nos sirve como impulso", destacó.



¿Punto positivo?

"Queríamos ganar y lo necesitábamos. El empate no nos hace salir satisfechos. Es cierto que el ponernos por detrás en el marcador y empatar te da esa pequeña esperanza de poder remontar y además teníamos la seguridad de que podíamos hacerlo al ver cómo estaba el equipo", explicó Paco López que a su vez destacó que "siempre se juegan varios partidos dentro de uno" y que la clave es acertar cuando dominas. "Siempre se juegan varios partidos dentro de uno y lo importante es que el equipo sigue vivo" repitió. Es cierto que necesitamos ganar y vamos seguir con ese empeño. Tenemos que corregir los errores, siempre hay un golito en contra y tenemos que hacer algo más que el rival. El equipo siempre lo intenta. Que hayamos sacado once córners por los tres del Valladolid es que el Levante quiere, lo intenta, llega... Tenemos que seguir mejorando sin balón, tratar de arreglar eso y por supuesto estar más acertados en la cantidad de llegadas, córners y faltas"



¿Qué busca con los cambios?