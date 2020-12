Oficial: Revolución en el XI de Paco López para medirse al Getafe

El Levante-Getafe se asume como un partido importante para ambos equipos, sobre todo para el conjunto granota. La dinámica de los azulones no es buena, pero sin duda, el cuadro de Paco López se la juega en un contexto en el que cada jornada se está un partido más tarde de salir de esa zona peligrosa. Cinco empates consecutivos son demasiados y por eso, el técnico intentará cerrar los tres puntos para terminar con la crisis de resultados de una plantilla que no podrá contar con Campaña y Bardhi, lesionados, pero sí que tendrá a Aitor Fernández.

Este es el once oficial del Levante UD, que llega con varias novedades en cada una de las líneas. En primer lugar la del guardameta, que regresa al once tras el percance sufrido en su zona testicular después de sufrir un fuerte golpe en el último encuentro en el Ciutat, ante el Elche. Coke es la novedad en la línea defensiva, Vukcevic y De Frutos en la medular y Dani Gómez en la punta del ataque. No juega, por tanto, Morales y esto es un sorpresón ya que el Comandante había sido titular en todos los encuentros granotas.

Alineación oficial Levante UD - Getafe

Levante UD: Aitor; Coke, Postigo, Vezo, Clerc; De Frutos, Vukcevic, Melero, Rochina; Roger y Dani Gómez.