Paco López mantiene la duda sobre la titularidad de Aitor

Uno de los nombres propios de la semana ha sido sin duda Aitor Fernández. El meta volvió a los entrenamientos y con el choque de Getafe de fondo no está descartada su presencia. Eso sí, Paco López no ha querido desvelar si estará listo para el once. "Ya ha entrenado durante la semana con cierta normalidad. Nos queda el último entrenamiento de ahora de la semana. Lo importante es que tiene el alta médica y está a disposición y haremos lo que creamos conveniente hacer", destacó el entrenador sobre la situación de Aitor.

Cabe recordar que el futbolista se lesionó en el duelo contra el Elche y todo parecía indicar que se podía perder mínimo dos partidos. A partir de ahí, la evolución del propio portero marcaría su vuelta al grupo y el dolor que tuviera en la zona afectada. Sin embargo, esta misma semana volvió con el grupo e incluso habló sobre su posible presencia el siguiente choque.

En cualquier caso, y a no demasiadas horas del duelo contra el Getafe, el entrenador granota no ha querido confirmar su posible vuelta al once contra el cuadro azulón, por lo que todavía está la incógnita. Aitor mientras tanto sigue entrenando y trabajando para volver cuanto antes. "Tengo buenas sensaciones, con la coquilla para proteger después de estar diez días parado. Para mí estar 10 días parado es un suplicio. Estoy contento por estar con el resto de los compañeros y trabajando ya", explicó el meta hace tan solo unos días.