"Me siento respaldado pero esto es fútbol y no soy tonto"

"Me siento respaldado pero esto es fútbol y no soy tonto"

El choque contra el Getafe se antoja vital para el Levante. Por calendario y por la necesidad de ganar, los de Paco López están obligados a sacar los tres puntos pero el entrenador ha confirmado que hay tranquilidad y que se siente respaldado. Aunque eso sí, sabe que en el fútbol cuando no se gana puede pasar de todo. "Me he sentido siempre apoyado y respaldado, pero todos sabemos cómo es el fútbol y yo no soy tonto. Sabemos lo que suele pasar cuando los resultados no van con los entrenadores. Una cosa es lo que me transmitan y luego lo que piense cada uno y lo que pueda pasar. Lo que sí que tengo claro es que no voy a permitir en mi vida, que el futuro me condicione el presente. Todo lo contrario. Uno tiene que centrarse en su presente y condicionar así su futuro", destacó el entrenador, quien habló también del contratiempo de Campaña. "Las lesiones nunca vienen bien. Entra dentro de lo normal dentro de esto del mundo del fútbol, pero tenemos otros jugadores y otras características también. Intentaremos refugiarnos en lo que tenemos e intentar ganar el partido", ha asegurado el entrenador, quien también explicó que tiene claro el once, la situación de Bardhi y del próximo rival, el Getafe.



Dibujo

"No es importante el sistema. Hemos usado la defensa de tres en otros partidos además del último. Pero es más importante lo que queremos hacer con balón y sin balón. Es una de las alternativas, pero incluso jugando con línea de cuatro, por las características de nuestros jugadores el dibujo no es tan importante. No voy a comentar esas situaciones porque sería dar pistas, pero en los entrenamientos hemos trabajado todo".



Su debut ante el Getafe

"Cada semana y cada partido es diferente. Ya no nos acordamos de aquel primer partido que jugamos contra el Getafe cuando llegamos. La racha de partidos de no ganar fuera la que fuera igual que la que es ahora, pero no tienen nada que ver un equipo y otro".



Lesión que condiciona

"Lógicamente otro jugador como Campaña no tenemos en el equipo. Condicionar, pues no hay dos jugadores iguales y es lógico. Varía o condiciona algo, pero yo insisto en nuestra idea y nuestro estilo".



Cerca de ganar

"Insisto en que en un partido pasan tantas cosas e influyen tantos factores que no es fácil acertar y decir que 'este es el motivo' por el que cuesta ganar. Una de las razones que yo encuentro y que digo muchas veces es que estemos más acertados. Hay cosas que tienes que hacer mejor, pero tratando de ser objetivo quiero decir que muchos argumentos a veces no valen pero el resumen no es solo 'no ganas'. El equipo ha estado siempre más cerca de ganar que de perder. Y eso es así. En los últimos empates que alguien me diga qué partido no hemos podido ganar. El ejemplo y la señal de este equipo es que marca el penalti el otro día y casi no lo celebra".



Rival esta jornada

"Nos conocemos bien. Nos hemos enfrentado unas cuantas veces. Tiene unas señas de identidad muy claras. Sabe perfectamente a lo que juega y siempre trata de jugar muy alto. Es el equipo que menos pases da en su propio campo pero le encanta jugar en campo rival y no dejarte pensar. Dejarte cero espacios en tus inicios. Es un equipo muy agresivos. Sabemos como es Bordalas y cuanto rendimiento le saca a sus futbolistas. Su clasificación ahora o su racha demuestra la igualdad y lo difícil que es ganar en primera división".



¿Cómo está Bardhi?

"Nos dieron buenas noticias. Lo vimos haciendo alguna cosita más. Se encontraba mucho mejor. Sin ponerte una fecha, porque no hay, porque es complicado con ese tipo de lesiones, las sensaciones son buenas. Somos optimistas con respecto a los primeros diagnósticos. Es muy difícil estimar un tiempo aproximado. Es complicado. Nos tenemos que centrar".



Defensa en esta temporada

"Lo que más nos preocupa es ganar. Pero es que fíjate cómo son las cosas y el fútbol. La temporada pasada decíamos que Aitor era el portero que más paraba de LaLiga. Este año somos de los equipos que menos nos llegan y que menos nos tiran. El fútbol es... hemos mejorado muchísimo y no porque estemos jugando muy atrás. Y no porque estemos jugando con X jugadores. El otro día Cárdenas, que hizo un gran partido, apenas le tiraron con respecto a lo que pasó la temporada pasada".



Mercado de invierno

"Creéis que me voy a parar a pensar de qué puede pasar en el mercado de invierno si precisamente me habéis preguntado sobre mi futuro. He contestado antes que me centro en el presente".