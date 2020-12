Factor Coke: la historia no contada

La balsámica victoria ante el Getafe (recuerda aquí los goles) dejó muchos protagonistas. De entrada lo fueron los ausentes: el lesionado Campaña y el reserva Morales, un futbolista sin reprís cuando sale del banquillo. No es lo habitual que el dueño del brazalete se quede fuera, una decisión peliaguda que Paco López tomó para bien. Pero más extraño aún es que su sitio como capitán lo ocupara Coke. El lateral se tiró ocho jornadas sin minutos y por decisión técnica la de Osasuna incluso fuera de la convocatoria. Reapareció en Valladolid a la desesperada y el sábado, titular.

Todo tiene un porqué. En el paso adelante del vestuario para salir de la crisis su papel ha sido clave junto al de otros veteranos que han espoleado al grupo. Un movimiento coordinado que ha revertido positivamente en la figura del entrenador, que nunca antes había estado tan en el precipicio. La respuesta y respaldo del grupo ha sido importante, aunque no es solo por eso por lo que Coke ha salido de la sombra.

En un momento en el que hacía falta carácter no hay duda de que el vallecano es uno de los más que tiene y mejor arrastra. Para veteranos como él no es fácil asimilar la suplencia. En abril cumple 34 años y arrancó la temporada como tercer lateral derecho de la plantilla. Su ficha, entre otros motivos, hacía inviable su salida en el último mercado. Once partidos después estuvo por delante de los otros dos: Miramón tuvo sus primeros minutos tras su lesión y Son, aunque sufrió en Valladolid, estuvo luego enfermo.

Es la segunda vez que Coke resulta fundamental en una resurrección ante el Getafe. Suyo fue el gol en el debut de Paco en el Coliseum. Y la banda volvió a ser para él en un día de todo o nada en el que de paso la portería volvió por fin a quedarse a cero. Atrás quedan de momento las dudas sobre su respuesta física en los picos de alta intensidad. Lo que no puede solo con sus piernas y pulmones lo suple con sus tablas.



Las claves de la reacción

«Era lo que veníamos buscando desde hace tiempo porque cuando no ganas clasificatoriamente sí necesitas el respaldo de los tres puntos que te hagan subir puestos y sentir que el trabajo va dando sus frutos», aseguró ayer en declaraciones oficiales. «Con los cinco empates seguidos, que no era lo que queríamos, no era para tirarlo todo por la borda y tener una tristeza absoluta. Esta plantilla poco a poco va a asumiendo ese rol y tener ese poso para pasar esos momentos complicados y esa experiencia de cara a final de Liga va a ser muy importante».

En el plano individual se mostró muy satisfecho con su primera titularidad. «Uno desea volver en esta tesitura con una victoria aportando cosas al equipo», dijo el vallecano, prácticamente inédito en un 2020 en el que curiosamente entró de titular y capitán ante el Atlético. Además, desveló lo que para él ha sido el secreto de la reacción: «El nivel de entrenamientos está siendo muy bueno». Una realidad sobre la que desde dentro llevan avisando desde hace un par de semanas, en especial desde el último parón. Un triunfo que se hizo de rogar.