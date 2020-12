Roger, 'bang bang' hasta 2024

El Levante UD ha cerrado definitivamente la ampliación y mejora contractual de Roger, que seguirá de granota hasta 2024. La del Pistolero no ha sido, tal y como avanzó SUPER a mitad de octubre, una renovación 'normal'. La última vez que el atacante de Torrent amplió su contrato lo hizo hasta 2023, con un año más opcional, con lo que las condiciones de duración no han cambiado. El acuerdo ha terminado con una mejora contractual del '9' que hace que la opción de escuchar ofertas a partir de 12 millones de euros o recompensar al atacante en caso de que lleguen desaparezca.





Roger, en las oficinas para renovar

El delantero se comprometió con el Levante UD en 2011 para reforzar al filial que militaba en Tercera División. Su estrecha relación con el gol le llevó hasta el primer equipo y el 21 de diciembre de 2011 debutó en Copa SM El Rey ante el RC Deportivo. Unas jornadas después, debutó en Segunda División en San Mamés frente al Athletic Club. Posteriormente, en las temporadas 2013/2014 y 2014/2015 jugó en calidad de cedido en el Real Zaragoza y en el Real Valladolid, respectivamente. En la campaña 2015/2016 regresó al Levante UD y en enero de 2016 se marchó al Real Valladolid como cedido. En el verano de 2016 volvió al conjunto levantinista para quedarse y convertirse en uno de los jugadores clave en el ascenso a Primera División. Roger Martí, escribe el comunicado oficial del club."El Levante siempre fue mi primera opción y estoy muy feliz de estar aquí. Ojalá seguir muchos años más. Cuando debuté con el equipo no me imaginaba que podía llegar hasta donde he llegado, pero es fruto del trabajo diario y ojalá que siga agrandando mis estadísticas". ha señalado el ariete.No ha sido un inicio de curso perfecto para el delantero, pero él se siente "con mucha confianza" para seguir creciendo como granota. "Y ahora, después de todo ya he cogido la forma y ya estoy con el equipo. Me siento con ganas de seguir contando para Paco y espero devolver la confianza con goles que es lo que se le pide a los delanteros", añadió Una lesión y luego el coronavirus le privaron de la regularidad , pero Roger demostró contra Valladolid y Getafe que está de vuelta a su mejor nivel. De momento, ya suma 3 goles y 2 asistencias en 9 partidos y lo que queda... Ahora, el Pistolero quiere seguir disparando en el Camp Nou. No será fácil, pero no es imposibleIremos a hacer nuestro partido, a disfrutar y si sacamos un resultado positivo pues mucho mejor", zanjó.