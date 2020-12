"Siempre les hemos puesto las cosas difíciles en su campo en liga"

Sacar algo positivo del viaje a Barcelona. Ese es el gran objetivo del Levante una semana después de haber ganado al Getafe. Y Paco López tiene claro que aunque sea difícil, el asalto a la Ciudad Condal no es imposible. "Ir siempre al Camp Nou siempre es un reto precioso y emotivamente. Por lo menos siempre vas con la ilusión de competir. Siempre que hemos ido a ese campo les hemos puesto las cosas difíciles. Excepto la vuelta de la final de Copa. Terminamos volcados el año pasado. No es fácil puntuar en el Camp Nos y este año, a pesar de la sensación de que no están en un buen momento, lo pongo en interrogante cuando juegas contra gente así. Si repasas este año los partidos en su campo en Liga. Cuatro al Villarreal, cinco al Betis y cuatro a Osasuna", destacó el técnico, quien valoró el nivel colectivo del Barça, pero sobre todo el de Leo Messi. "De Messi solo puedo decir que sigue siendo el mejor jugador del mundo. Con ese talento y esa calidad, a veces con una sola jugada te decide un partido. Somos conscientes y es en lo que tratamos de centrarnos. Esperemos que esté menos activo y que las veces que se active sea menos productivo, aunque eso es difícil de parar.", explicó en la rueda de prensa de este viernes, en la que habló de la última suplencia de Malsa, del estado físico de Vukcevic y de la renovación de Roger entre otras cosas.



Malsa

Posibilidades tienen todos porque todos trabajan de titulares. Cada partido tratamos de decidirnos. Qué jugadores, sus características, momentos, etc. Cómo llegamos y cómo llegan. Son tantas cosas que nos llevan a analizar el once€ tenemos muchos jugadores con muchas características. Nos olvidamos de Radoja, que puede jugar perfectamente, Melero, Vukcevic, Malsa€ Yo sé que la gente tiene su opinión y opina. Y todas son válidas. Pero los que tenemos más información somos los técnicos y decidiremos lo que es mejor para el domingo.



Estilo contra el Levante

Nuestro plan de partido lo tenemos claro. También sabemos que cuando juegas contra el Barça no es solo lo que quieres hacer tú, sino lo que te dejan ellos. Lo hacen con todos los equipos o casi todos. Contra la Juventus también lo hacen durante muchos minutos. Te obligan a defender muy cerca de tu portería. Nuestra idea y nuestro plan es el mismo pero otra cosa es lo que ellos intenten hacer. Vamos a tratar de cuando tengamos la pelota darle un buen uso. O intentar llegar a su portería. Sabemos que la gran mayoría de minutos vamos a tratar de cerrar todas sus posibilidades.



Cambio de mentalidad tras ganar al Getafe

La semana ha sido buena. Siempre decimos que lógicamente las victorias le vienen bien a todo el mundo. Otro mensaje que hemos dicho siempre, es que lo que tratamos de hacer es desvincular nuestro estado de ánimo. Hacemos ese esfuerzo. Ni en los malos resultados, ni en dinámicas buenas nos tenemos que descentrar. Ninguna serie de resultados nos puede condicionar. Nuestro foco es el mismo siempre. Es la mejora e insistir. Es una semana normal.



Mal momento del Barcelona

No tenemos que pensar en cómo está el Barça. Sí tenemos que pensar porque estamos convencidos de ello, que nos vamos a encontrar un rival con mucho talento. Independientemente del entorno, un partido de fútbol, puede pasar cualquier cosa. He recordado los partidos anteriores en su campo. Lo normal es que el Barça sea superior a la mayoría de equipos. Otra cosa es que nosotros haciendo las cosas bien podamos acercarnos a sacar algo positivo. Siempre comentamos lo mismo. La posibilidad siempre existe. Vamos a agotarla con nuestro trabajo y tratando de hacer las cosas bien. Algún año podemos sacar algo positivo del Camp Nou.



Vukcevic

Nikola completó por primera vez durante la semana el entrenamiento. Hoy era un entrenamiento más de recuperación. Si normalmente hace un día de viento, en la ciudad deportiva se multiplica por tres. Hemos hecho muy poquito campo y el último entrenamiento lo aguantó muy bien.



Bardhi

Su evolución es buena. Hay algún día que tiene molestias fuertes, más de lo normal, pero lo que sabemos por los médicos es que la evolución es normal.



Roger

Siempre es un motivo de alegría que un jugador como Roger que es de aquí amplíe su contrato pero sobre todo porque se lo ha ganado con esfuerzo y trabajo. Lo que queremos es que sigue en ese estado de forma. Aunque ya sabemos que los delanteros, Roger especialmente se caracteriza por el gol, queremos que sigan con ese trabajo y esfuerzo por el grupo.



¿Refuerzos en invierno?

Cuando tengamos la reunión, aunque nos reunimos todos los días, pero relacionada con eso, veremos a ver. Ahora mismo en lo que pienso es en centrarnos en lo que tenemos. En tratar de seguir aumentando nuestro rendimiento. En que el futbolista siga creciendo. Los futbolistas jóvenes como De Frutos y Dani Gómez vamos a intentar que sigan creciendo y eso es en lo que me voy a centrar.