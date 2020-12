A los 16 años no tenía botas. Hoy, a los 23, acaba de marcar su primer gol en la élite

Esta es la entrevista íntegra de SUPER a Jorge De Frutos.

—¿Cómo ha sido su adaptación en València? ¿Ha podido dar una vuelta o con la 'burbuja' del fútbol todavía no conoce la ciudad?

—Sí he podido conocerla. Manteniendo la distancia de seguridad y las distancias. Con mi mujer he podido ir a pasear por el centro y también dar una vuelta por la playa. Hemos estado conociendo un poco la ciudad, que es muy bonita, y la verdad es que se vive muy bien aquí.

—¿Cómo se va sintiendo en el vestuario ahora que ya han pasado los primeros meses de adaptación?

—La verdad es que me siento muy bien. Yo como soy un chico muy tímido los primeros días me acercaba más a Dani Gómez, que ya lo conocía y tenía ese vínculo con él. Pero la verdad es que desde el primer día me han tratado todos muy bien. He sentido el cariño de todos, tanto del cuerpo técnico, como de los compañeros y todo lo que rodea a cada entrenamiento que hacemos. Estoy muy a gusto, me siento bien entrenando y la verdad es que tenemos un grupo fantástico.

—Siempre se ha dicho que el Levante es un club pequeño y familiar y que esto ayuda cuando uno llega y es el nuevo...

—Así es. Los utilleros son magníficos, con David Navarro tengo un trato impecable y también con el presidente, es que son todos. Somos un equipo muy familiar y estas en contacto con todos. Y eso hace que te encuentres muy bien dentro del equipo.

—Poco a poco van saliendo las cosas. Contra el Getafe firma su primer gol y mejor partido en LaLiga. ¿Cómo se sintió? Le habrán llegado muchas felicitaciones...

—Sí, me han llegado muchas felicitaciones. La verdad es que estoy muy contento. Ha sido mi mejor partido en Primera y tuve la suerte de marcar mi primer gol. Es un día que no olvidaré nunca. Esto me sirve para coger más confianza y seguir trabajando mucho más de lo que ya venía haciendo para seguir en este nivel.

—Celebra el gol de una forma curiosa, agarrándose con fuerza el moflete. ¿Para quién va la dedicatoria?

—Se lo dedico a mi mujer. Siempre le digo que tiene mucho moflete y me gusta agarrárselo (ríe). Es una celebración que va para ella porque siempre está conmigo.

—El equipo ya llevaba mucho sin ganar. ¿Cómo se vivía esa presión en el vestuario?

—Cuando no se dan los resultados, no son días buenos. Son días para trabajar, para mejorar los fallos que estás teniendo, pero no para venirte abajo. Al contrario, lo que quieres es dar la vuelta a la situación. Contra el Getafe se vio un poco todo lo que hemos estado trabajando estas semanas y que no había podido verse reflejado en partidos anteriores.

—¿Pesa más esa presión por ser un futbolista más joven?

—No, yo creo que no afecta. Sabemos que hay que trabajar mucho todos. Tenemos un gran equipo en el que cada uno aporta su granito de arena. Teníamos la confianza de que iba a llegar la victoria porque estábamos trabajando bien y se estaba viendo en los entrenamientos. Solo faltaba plasmarlo en los partidos, que es donde de verdad hay que demostrarlo. Al final ha llegado esa victoria que ha sido muy importante.

—¿Cómo vieron a Paco los días previos? Él seguro que también se habrá liberado...

—Claro, imagino que también se habrá liberado. Pero él siempre nos decía que confiaba mucho en nosotros y en nuestro trabajo. Y que con ese trabajo iba a llegar la victoria. Y ha sido así. Ahora lo que hay que hacer es coger confianza con esta victoria e ir a por los siguientes partidos que van a ser muy duros.

—Su trayectoria es un tanto curiosa y se podría decir que poco habitual entre los profesionales. Jorge de Frutos tiene ahora 23 años, pero empezó a jugar a fútbol en cadete y en regional. Imagino que en esos momentos uno no juega pensando que acabará en Primera...

—Qué va, yo ahí jugaba para divertirme y para pasar el rato con la gente de los pueblos.

—Sus padres se quedaban en el bar trabajando, también los fines de semana que es cuando había partidos. ¿Cómo fueron aquellos inicios?

—Como íbamos varios a jugar, mi hermano y otro amigo, intentábamos apañarnos para poder ir a los partidos... Al final mis padres han hecho más de lo que podían. Han tenido que sacrificar algún día para llevarme y la verdad es que he tenido la suerte de paso a paso, llegar hasta donde estoy. Y la verdad es que estoy muy orgulloso.

—Y ya en su último año de juvenil se marcha al Rayo Majadahonda. Del juvenil pasa al primer equipo y ya asciende a Segunda A. ¿Pudo pesar esos años no haber tenido una formación futbolística de base como sí otros compañeros?

—El primer año en Segunda B en el Rayo Majadahonda prácticamente no juego nada. Juego ratos sueltos y yo ahora lo veo y digo... es que no tenía la base. La mayoría de chicos que juegan empiezan desde muy pequeños y tienen una base que se va notando y eso a mí me faltaba. Antonio Iriondo (entrenador del primer equipo) es quien ha marcado mi carrera porque gracias a él estoy donde estoy.

—Fue como su mentor, ¿verdad?

—Sí, a nivel futbolístico sí. Y también el padre de un amigo mío. Él me dijo que fuera a Madrid a probar, que valía. Y la verdad es que también estoy aquí gracias a él.

—Fue todo muy rápido. Del Rayo Majadahona se marcha al Castilla. ¿Es ese el punto de inflexión en el que Jorge de Frutos se ve a largo plazo como futbolista profesional?

—Puede que sí. Tras conseguir el ascenso con el Rayo Majadahona yo no llego a jugar en Segunda porque me ficha el Real Madrid para su filial y ya para mí eso era el top. Yo estaba contentísimo porque siempre, desde pequeño, fuí del Madrid. Eso era lo más. Siguiendo y trabajando como lo he hecho he llegado hasta aquí. Con mucho esfuerzo.

—De Segunda B salto de gigante a Primera, rumbo a Valladolid. Pero allí jugaste muy poco y tuviste poco protagonismo. ¿Fue una experiencia frustrante?

—No fue nada frustrante. Era un salto enorme. Llegué con muchísimas ganas y justo nada más llegar la pretemporada la hicimos en EEUU. Yo me dije, madre mía donde me estoy metiendo. A pesar de no tener muchas oportunidades o de no poder disfrutar del fútbol como a mí me gusta no tengo queja del Valladolid. Estuve increíble con los compañeros. En tema futbolístico no fue lo que yo me esperaba pero estuve muy cómodo allí .

—¿Fue dar un paso de forma precipitada o eso le sirvió para llegar hasta donde está?

—Sí, pudo ser algo precipitado pero gracias a eso también mejoré yo como futbolista. Al final entrenar en un equipo de Primera División aunque no juegues se nota mucho. Del salto, ya solo con los entrenamientos, ya lo notaba. Eso te hace ser mejor futbolista y mejorar en registros. Y gracias a eso me fui en enero al Rayo Vallecano y allí sí que fue mejor.

—¿Irte a Segunda es dar un paso atrás para dar luego dos adelante?

—Yo no lo tomé así. Yo lo tomé como un paso más. Al final cuando las cosas no salen como tu quieres debes tomar otro camino. No es un paso atrás, sino coger otra dirección. Y viéndolo ahora fue la dirección correcta. Y estoy muy agradecido al Rayo Vallecano porque también gracias a ellos estoy aquí, en Primera.

—De vuelta al Levante, titularidades contra Elche y contra Getafe. ¿Llega Jorge de Frutos al once para quedarse?

—Bueno, ojalá sea así. Pero al final somos muchos los que queremos entrar en el once titular. Todos quieren jugar y entrenan muy bien. Es nuestro trabajo y disfrutamos con ello. Yo estaré contento juegue 20 minutos, cinco o salga de titular. Yo cada vez que salgo al campo trato de dar lo mejor de mí e intento ponerle las cosas difícil al mister.

—Paco tradicionalmente no ha sido muy propenso a utilizar extremos. Sin embargo, con usted cuenta y lo está haciendo de forma progresiva. Ha jugado en todos los partidos y cada vez más. ¿Qué le pide cada vez que sale?

—Yo intento adaptarme también al juego del equipo, a esos interiores por dentro. Paco me lo dice y casi que tengo que pensarlo. Yo estoy más pendiente de jugar por dentro y él me pide que me salga a la banda que es donde creo más peligro. Al final, yo creo que si mezclo un poco las dos variantes, jugar de extremo o hacerlo más por dentro, puedo ayudar al equipo a conseguir más victorias.

—Y ya finalizando, ¿es el mejor momento para jugar contra el Barça?

—Al Barça siempre se le tiene respeto. Los jugadores que hay ahí son de nivel top y va a ser un partido complicadísimo. Iremos a sacar los tres puntos. Buscaremos hacer nuestro partido.

—Nunca se ha ganado en el Camp Nou. ¿sensaciones de que se puede hacer por primera vez y así conseguir la gran victoria que le falta a Paco?

—Ojalá se gane allí por primera vez. Lo más importante es traerse los tres puntos. Si es cerrando el ciclo de ganar a los grandes tanto fuera como en casa bienvenido sea y ojalá que pueda ser así.