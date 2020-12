Contundente mensaje de Rochina por su renovación

Rochina termina contrato a final de la presente temporada y todavía no se ha tomado una decisión sobre su futuro. A pesar de eso, el propio jugador ha querido reconocer que no le ha pedido a el club nada fuera de lo común y que solo hay unas pequeñas diferencias entre ambos intereses. "En ningún momento le he pedido al club cuatro años de contrato. No he pedido las cantidades que están saliendo. Y de hecho, a nivel económico no he llegado a valorar ninguna opción. La diferencia está más en la duración del contrato que en otra cosa. A pesar de eso, me gustaría aclarar que mi compromiso es firme y no hay ninguna duda de que voy a dejar todo en el campo. Mientras esté aquí seré uno más e intentaré dar el máximo", ha destacado el jugador granota antes del choque contra el Barcelona.

Precisamente, Rochina ha hablado de su pasado en la entidad catalana y ha dejado claro que aunque será un partido "especial", tiene muchas ganas de poder sacar algo positivo del viaje al Camp Nou. "Es un equipo que me ha dado mucho y que a día de hoy pues como futbolista y como persona les debo bastante. Les tengo cariño, pero al final cuando te enfrentas a ellos en ese momento se olvida todo. Hay que disputar el partido e intentar sacar algo positivo", explicó.

Al Camp Nou además llega el Levante tras un contundente triunfo sobre el Getafe con un 3-0 en el Ciutat de València, la primera victoria desde que se volvió a jugar en Orriols. Los tres puntos dieron al equipo confianza, pero Rochina entiende que en el seno del vestuario hubo tranquilidad porque había cosas que se estaban haciendo muy bien. "El equipo cuando no llegaba la victoria se ha mostrado con confianza, con cosas... éramos conscientes de que las cosas no las hacíamos tan mal. Estábamos en esa fase, pero teníamos confianza de que al final iba a llegar. Evidentemente después de haber ganado todo se ve con mucho más optimismo", señaló el medio, que este domingo tiene una nueva cita ante el Barcelona.