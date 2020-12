Alessio Lisci, primera opción para el banquillo del filial

Con sólo una victoria en lo que va de curso, la conseguida ante el colista Atzeneta, la derrota este domingo contra el Hércules en Buñol ha dejado contra las cuerdas a Luis Tevenet. Muy tocado ya tras el 5-0 a manos del Mestalla, la primera consecuencia de la crisis de juego, imagen y resultados puede ser un cambio en el banquillo. Tevenet, que cumple su tercera temporada, renovó automáticamente hasta junio de 2021 con la última permanencia.

[Así está la clasificación del Grupo III en Segunda División B]

Si finalmente se produce el relevo, el favorito es Alessio Lisci, actual entrenador del juvenil A de División de Honor. Se trata de una posibilidad, además, recogida en el contrato a largo plazo con el que el técnico italiano renovó hasta 2022. A sus órdenes han crecido la mayoría de promesas de la cantera, entre ellas Álex Blesa, Álex Cantero o Joan.



De la Lazio a Buñol

Alessio es desde hace años una apuesta del club, en el que ha ido promocionando desde abajo. que llegó con un contrato de prácticas tras dejar la Lazio. Miguel Ángel Villafaina, hoy segundo técnico del Valencia Mestalla y entonces primero del Atlético Levante, lo acogió su mano derecha en el cuerpo técnico. Desde aquel momento compaginó ese cargo con el de entrenador en el alevín, infantil y cadete.

El italiano ha pasado en nueve años prácticamente por todas las categorías y eso que llegó casi de rebote. «Tenía un acuerdo con otro club, pero esa práctica no se pudo hacer. Mandé mi curriculum a todos los clubes de Primera y me contestó el Levante», rememoraba en una entrevista. Tras la destitución de 'Villa' se volvió para Italia "esperando que saliese algo". Sin embargo, enseguida le llamaron para coger al histórico juvenil de Liga Nacional: "Me vine deprisa, pero en coche. Estuvieron dos días sin entrenarse esperándome a que llegara por carretera".