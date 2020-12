"Nos hemos equivocado una sola vez en todo el partido"

Aitor Fernández, el granota más destacado en el Camp Nou, lamentó la justa y polémica derrota (1-0) en el Camp Nou. "Nos hemos equivocado una vez solo en todo el partido", ha dicho en referencia a la pérdida que costó el tanto de Leo Messi. "Lástima los errores, pero este es el camino y tenemos que seguir".

Sobre la jugada que terminó decantando el partido, Aitor señaló que fue una "lástima" no "tocar el balón" un poco más. Y es que el guardameta rozó el disparo del '10' culé, pero no fue suficiente para desviar fuera el esférico. "Nos vamos de vacío, pero hemos hecho un partidazo", añadió. "Hay que meter las que hemos tenido y que ellos no metan".

Eso sí, explicó que pese a todo se marcha "orgulloso" por "encerrar atrás" a los hombres de Koeman. Y el empate pudo llegar al final con el polémico penalti de Umtiti que todos vieron menos el colegiado. "Ha habido una que Ter Stegen ha mando al equipo para arriba, gritándoles para que salgan", reseñó Aitor.





No obstante, pese a la imagen el equipo se va de vacío de la Ciudad Condal. "Veníamos aquí a sumar y estar más cerca de la salvación y hemos podido sumar al menos un punto", dijo. "Estoy casi contento. Puntuar habría sido poner la guinda al pastel. Estoy contento por mi partido y por haber ayudado al equipo a estar vivo hasta el final pero bueno, nos vamos de vacío".