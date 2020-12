El Levante vuelve a ahogarse en la orilla contra el Barcelona

Un año más el Levante volvió a quedarse en la orilla en Can Barça, donde hizo una primera parte para ganar, una segunda más discreta y un último tramo ya en el descuento que casi le alcanza para el empate. El VAR revisó una mano de Umtiti con la que desvió un tiro de Morales. Penalti claro que no se señaló pese a tirarse dos minutos rebobinando. El partido se consumió con Aitor a punto de cabecear el segundo de los dos saques de esquina que subió a rematar. En el rechace Son se sacó una volea desde el borde del área que detuvo Ter Stegen, parapetado por una defensa de tres centrales con la que Koeman había dejado clarinete que firmaba el 1-0. Oportunidad perdida que deja a los granotas en el descenso a una semana de recibir a la Real Sociedad.

Una lástima que el Levante pagase tan caro el error primero de Radoja y luego de Malsa. Un desliz que precipitó el único gol del partido. Peaje sin duda excesivo, todavía más después de una puesta en escena que dio gusto. Auténtico placer visual que con mejor eficacia lo habría sido para todos los sentidos. Nada más arrancar Ter Stegen desbarató una ocasión manifiesta con el martillo de su brazo. Un mano a mano en el que De Frutos cargó rápido la pierna a cambio de no ajustar el disparo. No lo hizo tampoco Dani Gómez, que encaló el suyo en una posición más escorada. Dos situaciones de gol que nacieron de las botas de un Roger estratosférico. El Pistolero, recién blindado, dio un auténtico recital en el arranque. Clarividente al primer toque, encontró los espacios como nadie y hasta se permitió un taconazo en la medular. Si la pega era que fuera del área baja enteros, problema resuelto. Partidazo al que paradójicamente le faltó remate, ya que a él no se la puso nadie.

Con la inercia positiva de la victoria contra el Getafe, Paco López repitió el mismo once con la única variación de Malsa por Rochina. Sin Campaña ni Bardhi, las bandas fueron para De Frutos y un Melero escorado a la derecha. Nuevos jugadores pero idéntica disposición, un punto extra de verticalidad y el mismo estilo atrevido. Sin rifar un pasey llevando el balón de portería a portería. Ayudó bastante que el Barça, hecho un guiñapo, pasara olímpicamente de la presión y no se pusiera el mono hasta que volvió de los vestuarios. No va fino el equipo de Koeman. Tampoco Messi, que sigue siendo muy bueno pero no tanto. Ni Griezmann, desapercibido.

Al Barcelona le costó un mundo llegar al área. Y cuando lo hizo allí estuvo Aitor, providencial en el escenario en el que se ganó la titularidad cuando el partido de Copa. Una rosca de Braithwaite, un cabezazo de Griezmann cuyo rechace mandó Lenglet a la grada y un voleón de Jordi Alba fueron sus primeras paradas. Para que llegase la mejor de todas tocó esperarse al borde del descanso, el peor rato de los granotas en el primer acto. Un paradón a bocajarro tras combinación de Messi y Griezmann en el que la pelota pasó entre una nube de piernas. El portero de Mondragón, que acabó superando la decena de intervenciones, intuyó por dónde llegaba.

La segunda parte fue otra cosa. Bastante peor. El Levante perdió clarividencia ante un Barça más pujante en el que Messi empezó a tener más presencia. Koeman metió a Pedri por Busquets para empotrar a los granotas, que cada vez defendían más cerca de Aitor. Una caída de Braithwaite ante Vezo provocó una revisión del VAR sin consecuencias. Fue el primer sobresalto de otros muchos. Y es que se veía venir que las ocasiones llegaban por goteo, las faltas se sucedían y los fogonazos de Messi eran cada vez más intensos. Paco hizo un triple cambio para oxigenar al equipo y encarar los últimos 20 minutos con Radoja, Miramón y Morales. Sin embargo, el Barça siguió presionando y llegando. Sin la fluidez de sus mejores días y con una anarquía total, pero con un guión de partido completamente distinto.



El Levante se vio sometido y con la posibilidad de conectar con Morales reducida a una quimera. Tocaba sufrir y quedaba un mundo. El balón quemaba aunque no a todos ni a quien más debería. Precisamente un embarque del recién salido Radoja a Malsa provocó el descosido por el que Messi hizo el roto. La jugada venía de un intento de contra en el que De Frutos le había ganado la partida a Messi, a la postre el autor del gol con un tiro cruzado que arañó Aitor y entró tras dar en el poste. En lugar de sacar el balón a banda, Radoja cedió en corto a Malsa, que deslució su gran partido al intentar maniobrar con él. El único error grave de un equipo que dejó mejor sabor de boca perdiendo que cuando empataba.

- Vídeo resumen del partido

1 - Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Busquets (Pedri, min.58), De Jong; Messi, Griezmann (Umtiti, min.89), Coutinho (Trincao, min.70); y Braithwaite.

0 - Levante: Aitor Fernández; Coke (Miramon, min.67), Postigo, Vezo, Clerc; Melero (Sergio León, min.82), Malsa, Vukcevic (Radoja, min.67), De Frutos (Son, min.82); Dani Gómez y Roger Martí (Morales, min.67).

Goles: 1-0, min.76: Messi.

Árbitros: Ricardo de Burgos Bengoetxea (comité vasco). Mostró tarjeta a Vukcevic (min.41), por parte del Levante. De Jong (min.49), Braithwaite (min.87) por parte del Barcelona.

Incidencias: partido de la decimotercera jornada de LaLiga Santander disputados sin público en el Camp Nou.