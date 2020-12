Paco López estalla tras el robo en Barcelona

Paco López, después de haber digerido la ajustada derrota en Can Barça con la mano de Umtiti en la última jugada que no se sancionó, ha elevado hoy la voz toda vez que unas nuevas tomas de la jugada evidencian que hay infracción del central francés del Barça: "La opinión que me merece después de verla es que es penalti y que se tenía que haber pitado. Como no es la primera vez que nos pasa, hay algo que no termino de entender. Con la cantidad de cámaras que hay en el Camp Nou, cuáles son las imágenes que le llegan al VARy luego las que se repiten en televisión. Eso me desorienta un poco. Si hubiese visto antes la toma que he visto después lo habría dicho antes. Nos vuelve a pasar como el día del Celta y trataremos de que no nos vuelva a pasar..."