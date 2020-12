Rotaciones en el arranque copero

¡Arranca la Copa del Rey para el Levante! Los hombres de Paco López debutarán este miércoles (19:00 horas) en el Artés Carrasco de Lorca ante el Racing de Murcia, líder del Subgrupo B del Grupo XIII de la Tercera División e invicto en las últimas seis jornadas. La puesta en escena de los granotas será ante un rival de la cuarta categoría, por lo que todo apunta al protagonismo de los menos habituales en el once. De hecho, algunos de los pilares en el equipo de Paco López se han quedado en casa y no estarán en el primer enfrentamiento de la competición del KO.

Ni Aitor Fernández, ni Rubén Vezo, ni Carlos Clerc ni Mickael Malsa fueron incluidos en la lista de convocados en la que sí están Giogi, Sevikyan y el portero Petr, del filial. Tampoco viajan los lesionados Campaña y Enis Bardhi (consulta la convocatoria).

De nuevo será un equipo de Tercera el primer rival de los levantinistas. Ya ocurrió el curso pasado en la primera edición de la reformada Copa –ahora, a las primeras rondas acceden equipos que incluso pueden estar jugando en Preferente y pueden sorpreder a los más grandes–, cuando se estrenaron ante el Melilla CD.

Tras golear 0-5 en el debut, fue turno para el Real Jaén, un histórico del fútbol español en horas bajas y que hizo a los granotas sudar la gota gorda. En el Municipal de La Victoria se complicó el partido, y tras finalizar 1-1 en el tiempo de juego se resolvió la eliminatoria desde el punto de penalti. Por muy poco el Levante UD no se vio superado por un equipo a priori inferior.

La Copa 19/20 culminó en el Sánchez Pizjuán, en la tercera ronda. El Sevilla se impuso con facilidad 3-1 ante los granotas, pero la verdadera lección ya estaba aprendida de Jaén. Así es la nueva Copa, donde no hay margen de error y donde los despistes de pagan caros. Las eliminatorias se disputan a partido único y en casa del rival de entidad menor, por lo que los granotas tienen claro que una desconexión puede pagarse cara en Lorca.



Sin 'show' en Murcia

Tras conocer que el Levante era el rival del Racing Murcia comenzó una sorprendente estrategia de mercadotecnia en la entidad. Morris Pagniello, presidente del modesto club murciano, anunció que había pedido a la RFEF disputar el encuentro en Dubai por los compromisos comerciales de la entidad. La Federación denegó la petición pero el show no había hecho más que comenzar.

El objetivo del club en el que trabaja el exgranota Edwin Congo o en el que teóricamente juega el hermano de Pogba (los fichajes estrellas en verano) era llamar la atención mediática a toda cosa. Fue entonces cuando se barajó la posibilidad de incorporar refuerzos para el partido copero. Se especuló con la llegada de Samuel Eto'o o con la de Antonio Cassano, aunque finalmente se cerró la incorporación del exinternacional Joleon Lescott. El central, retirado desde 2017, se convertía así en el 'bombazo' del Racing Murcia para combatir ante el Levante UD.

Finalmente, el club anunció en la víspera al partido que Lescott no disputará el partido. «El club comunica a todos sus aficionados (...) que después de que se hayan realizado por parte del club todos los trámites para completar el fichaje, debido a los impedimentos de la federación RFEF es imposible la participación de Joleon Lescott en el partido de Copa ante el Levante».

La realidad es que Lescott no se hizo las pruebas PCR a tiempo y esto impidió que la RFEF pudiera tramitar su ficha a tiempo para que disputara el histórico partido de la entidad murciana. No estará el inglés, pero el club no renuncia a dar «alguna sorpresa de última hora».



El once de Paco López

El mayor dilema está en la portería. Sin Aitor Fernández, el último partido (Valladolid) fue para Cárdenas, pero anteriormente lo había sido Koke (Athletic). El técnico no dio ayer pistas sobre el titular, pero ambos están listos para ganarse el puesto definitivamente de 'segundo' portero. Al margen, los jugadores del filial Giorgi o Sevikyan (ambos ya han debutado en LaLiga) podrían sumar más minutos con el primer equipo y Sergio León también apunta a la titularidad. El atacante buscará reconciliarse con el gol, algo que ya hizo el curso pasado ante Melilla y Real Jaén (2 tantos).



Racing Murcia - Levante UD: alineaciones probables: