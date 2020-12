"Esto es muy largo y todos nos van a hacer falta"

Sergio León ha sido uno de los grandes protagonistas del primer duelo de Copa del Rey en el Levante. Contra el Racing Murcia, el jugador andaluz anotó tres goles y pudo sonreír por primera vez esta temporada. Después de haber sufrido varios fallos este curso, el jugador intentó quitarse de encima esa especie de mala dinámica desde el primer minuto de juego y pronto pudo marcar el tanto que abría la lata. Así vio Paco López la actuación del ariete en Lorca. "Has estado muy bien, para cualquier delantero siempre es positivo marcar goles. En los partidos en los que ha salido ha estado muy bien. A veces es cuestión de acierto porque cuando ha jugado ha tenido situaciones de gol y no han podido entrar. Pero el trabajo y el esfuerzo es lo importante y en su caso estamos contentos. Esto es muy largo y todos van a hacer falta. Estamos contentos y lógicamente, como en el caso de otros jugadores que no pueden jugar tantos minutos, pues felices porque tengan este nivel también", destacó el entrenador de Silla.

En cuanto al resultado, Paco López señaló que vio a todo el bloque comprometido y consciente de que a pesar de ser ante un rival de menor categoría, un gol en contra podría haber complicado las cosas al inicio y por eso era importante salir con mentalidad. "Nos hemos tomado el partido como tenía que ser. Desde el minuto uno hasta el final. COn la idea de pasar la elimiantoria. Tratando de no dar opciones al Racing de Murcia. Contento por la actitud. Los chicos se han sumado y además han tenido atrevimiento, soltura y muy contentos", destacó el entrenador granota tras el choque.

"Es un resultado positivo fundamentalmente por cómo viene. Por la forma de afrontar el equipo de la eliminatoria. Gente que no participó el otro día en el partido y sirve para coger ritmo. Hay que coger todas las cosas positivas. Estoy contento. Hemos podido hacer buen juego gracias a un terreno de juego que además estaba de lujo, comparado con otros campos que hay a estas alturas de la competición", explicó el entrenador para finalizar la rueda de prensa posterior al choque contra el Racing Murcia.