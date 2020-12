Giorgi y Sevikyan, una buena noticia en la Copa y para Lisci

El partido de Copa ante el Racing Murcia dejó muchas noticias buenas. Más allá del resultado y que el rival era inferior, la seriedad del colectivo y el buen nivel de competitividad dejó claro que hay jugadores en esa segunda línea que pueden ir aportando en esta competición y además metiendo presión a los teóricos titulares en LaLiga Santander. Entre ellos además estaban dos canteranos: Sevikyan y Giorgi Kochorashvili. El georgiano además pudo celebrar con gol su partido en Lorca tras una gran jugada.

Hace solo unos meses, justo en el posconfinamiento, llegaba el debut de Giorgi en la máxima categoría. Un minuto contra el Athletic permitía al joven centrocampista aparecer en la élite en un encuentro ya decantado, pero especial para él en lo personal. El Camilo Cano fue el lugar para dar ese primer paso en Primera y el 1-2 fue una anécdota. El futuro, en su caso, invita al optimismo, y es que es un jugador capaz de aportar en muchas zonas del campo como demostró ante el Racing Murcia. Como ya ha hecho en el filial, es un futbolista que puede actuar en cualquier zona del campo. Es un '8' con buen trato de balón pero con capacidad también para aparecer en la frontal del área. De hecho, cuando lo hace se viste de '10' y tiene esa habilidad para filtrar último pase y hacer daño también a la espalda de la defensa. En definitiva, a sus 21 años (generación 1999) Giorgi es un jugador que está en ese proceso clave previo al salto a la élite. Y en el Ciutat las sensaciones son positivas en todos los sentidos.

La segunda buena noticia la puso Edgar Sevikyan. El extremo ruso tiene una zurda notable y aún está por pulir. Lógico. Con 19 años (generación de 2001) aún es algo intermitente, pero es sin duda uno de esos jugadores diferenciales en fase ofensiva. Habitual en el once en el Atlético Levante, el único partido que no jugó fue ante el Valencia Mestalla, ya que había sido convocado con el primer equipo esa misma jornada. De vuelta al filial, Tevenet le usó en esa gran final en lo personal y aunque acabó en derrota contra el Hércules, el atacante ruso disputó los 90 minutos. Llegó entonces el turno de la Copa del Rey. Paco López le llamó a falta de algo más de media hora y entró en el campo por Rochina. Por el momento, Sevikyan ha demostrado que puede aparecer por cualquier zona del ataque, excepto la punta de ataque. Es un jugador para hacer daño en segunda línea, tanto por banda como de enganche. Aún no intimida tanto con el golpeo lejano, pero ya apunta maneras y la llegada de Lisci es una gran noticia.

El nuevo entrenador del filial, tras la destitución de Tevenet, se convierte en un gran aval para el ruso. Ya en el Juvenil, el entrenador le pulió sus virtudes y ahora su ascenso al Atlético Levante les vuelve a juntar en ese sentido. Su comunión, y también la de otros jugadores jóvenes como Blesa o el propio Giorgi, invitan al optimismo.