Sergio León desvela que sufre asma

El delantero del Levante UD Sergio León explicó que hace un mes le confirmaron que sufría asma y que tras varias semanas de tratamiento se encuentra mucho mejor físicamente. "Me detectaron que tenía asma, llevo un mes con el tratamiento y cada día me encuentro mejor, trabajo mejor entrenando y puedo ayudar más a mis compañeros", dijo Sergio León a los medios oficiales del Levante.

El delantero andaluz, que fue el principal protagonista de la victoria del Levante ante el Racing Murcia por 0-5 en la primera ronda de la Copa del Rey al marcar tres goles, admitió que antes de saber que tenía asma, vivía con "un querer y no poder" a nivel físico. "Tanto el cuerpo técnico como yo estamos viendo que día a día, en los entrenamientos y en cada partido en el que salgo, intento mejorar. Sobre todo me quedo con poder ayudar a mis compañeros. Antes era un querer y no poder el no saber qué me pasaba", indicó.

Sergio León, que llegó al Levante en el verano de 2019, apenas ha marcado un gol en Liga y cinco en Copa del Rey con la camiseta levantinista.



Sergio León sumó en 64 minutos los mismos goles que en sus 16 meses en el Levante



El delantero Sergio León anotó el pasado miércoles tres de los goles de su equipo ante el Racing Murcia (0-5) en Copa del Rey cuando en los dieciséis meses que lleva como futbolista del Levante solo había anotado otros tres goles.

El delantero andaluz apenas necesitó sesenta y cuatro minutos para marcar tres tantos ante el modesto Racing Murcia, que milita en la Tercera división.

Con estos goles anotados Sergio León rompía con una mala racha de casi un año sin lograr un gol, ya que su anterior tanto con el Levante se remontaba al pasado 12 de enero de 2020, cuando marcó, también en Copa, de penalti ante el Jaén.

Aquel tanto en Copa fue el tercero de Sergio León con la camiseta del Levante, ya que antes únicamente había marcado en Copa ante el Melilla (0-5) el 19 de diciembre de 2019 y en LaLiga al Real Valladolid (2-0) el 31 de agosto de 2019.

El ariete andaluz, que llegó al Levante en el verano de 2019, no ha cumplido con las expectativas generadas tras su fichaje y, de hecho, este verano el club buscó una salida al jugador para poder fichar a otro delantero.

Sin embargo, la falta de ofertas que convencieran al club y, sobre todo al andaluz, hicieron que se quedara en València y esta temporada ha jugado en LaLiga 147 minutos repartidos en siete encuentros.