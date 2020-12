"Por nuestros datos reales deberíamos estar en octava posición"

Paco López no ha desvelado la identidad del positivo por coronavirus que ha obligado a cambiar de planes en vísperas del partido contra la Real Sociedad (puedes seguirlo aquí en directo este sábado). Sin embargo, sí que ha puesto encima de la mesa las estadísticas que hablan de un Levante que por ocasiones a favor y en contra, más allá de la efectividad, debería ocupar un puesto mucho más desahogado en la clasificación.

Positivo en coronavirus

"No es la situación ideal porque nos obliga a hacer un entrenamiento individual y a esperar los resultados de las nuevas pruebas que acabamos de pasar todos. Tendremos los resultados esta noche y a partir de ahí valoraremos. La esperanza que tenemos es que no haya más. No sé el número que puede haber pero hemos visto casos este año de varios contagiados en un mismo equipo y se han jugado los partidos".

En descenso pero con números de zona media-alta

"Es muy relativo. Me pasaron unos datos reales de estadísticas. Por ocasiones y llegadas que te crean, salvando la efectividad, deberíamos estar en el octavo lugar de la clasificación. En base a datos que en el fútbol son siempre subjetivos. Como nosotros no nos vamos nunca a los datos sino a lo que creemos, sabemos que el equipo está dando buenas sensaciones. Siempre pensamos en mejorar en el trabajo, no en dejarnos llevar por nuestro estado emocional, el cual no puede variar en funcion de tres o cuatro malos resultados. A todos nos duele, el primero a mí, ver al equipo en descenso, pero la realidad dice que estamos a tres o cuatro o cinco puntos en la tabla de posiciones altas. El equipo demuestra que compite cada partido y está cerca de ganar. A nosotros no nos va a variar nuestro estado emocional, siempre sabiendo que a nadie le gusta estar en esta posición en la tabla. Tenemos una plantilla comprometida y lo demuestra cada partido".

Cien partidos en el banquillo

"Las cifras y los datos uno los saboreará con el tiempo. Lo que me preocupa es el aquí y el ahora. Pero es motivo de orgullo hacerlo en mi casa y en mi equipo, no puedo pedir más".

Análisis de la Real Sociedad

"Trataremos de extender las buenas sensaciones que está dando el equipo. Vamos a tener delante a uno de los mejores de LaLiga, por no decir el mejor, no solo por los resultados sino que es de los más atractivos por el fútbol que hace, con un entrenador que le está sacando partido a jugadores con un nivel altísimo en cuanto a talento y ejecuciones técnicas. Teniendo en cuenta esas virtudes también tienen sus defectos y trataremos de hacer nuestro juego y exponer nuestras señas de identidad, como hemos demostrado salvo en un partido, podemos ganar que es nuestro gran objetivo".

Los lesionados

"Campaña y Bardhi siguen su proceso de recuperación. Bardhi cada vez está con mejores sensaciones y menos dolor, pero los plazos y los tiempos es muy difícil saberlos. A lo de Sergio León (asma) no se le dio excesiva importancia, se le ha dado un tratamiento, sin más".

El triplete de Sergio León

"En verano estuvo en la rampa de salida pero desde el momento en el que no pudo salir debe ser un jugador que ayude al equipo a cumplir los objetivos. Todos no pueden jugar y lo que tenemos que hacer es que todo el mundo esté preparado para jugar".

Portugalete, rival en Copa

"La intención de este equipo es ganar cada partido y vamos a ir por todas. Eliminó a un buen equipo de Segunda A. Ya tendremos tiempo de centrarnos".

El respaldo del juego

"No nos alcanza lo que estamos haciendo para ganar partidos. Es un análisis que hacemos intern en el que influyen tantos factores ahí que es muy difícil saber realmente el porqué. Lo importante es que el equipo cree, que tiene esa implicación en lo que hace y ese compromiso. Así lo demuestra cada partido y nos tenemos que agarrar a eso trabajando en todos los aspectos que podemos controlar".