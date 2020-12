Ya están los nuevos resultados

El Levante UD estaba a expensas de conocer el resultado de los tests rápidos a los que se ha sometido la plantilla este viernes por la mañana después de aparecer un caso positivo que ya se encuentra aislado en su domicilio. La convocatoria de Paco López para el partido contra la Real Sociedad estaba muy condicionada por este motivo, tal y como el técnico ha reconocido en rueda de prensa.

"No es la situación ideal porque nos obliga a hacer un entrenamiento individual y a esperar los resultados de las nuevas pruebas que acabamos de pasar todos. Tendremos los resultados esta noche y a partir de ahí valoraremos. La esperanza que tenemos es que no haya más. No sé el número que puede haber pero hemos visto casos este año de varios contagiados en un mismo equipo y se han jugado los partidos", ha dicho.

Aunque la fiabilidad de los tests rápidos no es tan alta como en el de las PCR, la buena noticia para el Levante es que todos los que se han sometido a las pruebas han dado negativo. De todos modos, ahora toda la atención está puesta en los próximos días, ya que en otros equipos han saltado nuevos positivos a los tres o cuatro.