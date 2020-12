"Hoy sí hemos tenido la eficacia que en otros tantos partidos nos faltó"

Paco López estaba más que satisfecho -no es para menos- tras el triunfo granota 2-1 ante la Real Sociedad. Además de convertise en un técnico centenario como granota, el equipo supo sufrir a uno de los mejores equipos de la categoría, se mantuvo con vida en el encuentro y esta vez sí encontró la "eficacia que faltó en otros partidos" para sumar tres puntos muy importantes que sacan al Levante UD del descenso.

. Es de los equipos que mejor estaba jugando", ha destacado Paco López. "La prueba ha estado en la primera media hora., ha reseñado a su vez. Pero el técnico ha destacado cómo los levantinistas "han sido fuertes" y esta vez sí "han tenido la eficacia que faltó en otros partidos".

Los puntos logrados ante los txuri-urdin son vitales para los granotas. "Tal y como está esta competición cada victoria hay que celebrarla y más teniendo en cuenta al rival que teníamos enfrente", ha explicado Paco López. Y además el 'zarpazo' granota llegó con un tanto de Jorge de Frutos en el minuto 88. Tocó sufrir en los últimos minutos, pero los triunfos así se pueden incluso disfrutar más ."Se ha conseguido en los últimos minutos con la eficacia que nos faltó en tantos partidos. Es una victoria que nos hacía falta", añadió el entrenador.

A su vez, Paco valoró el hecho de convertirse en un entrenador centenario como granota. "No podía celebrar mis 100 partidos de una mejor manera que con un triunfo, pero esto queda en un segundo plano", respondió cuando fue cuestionado. Eso sí, el técnico hizo una reflexión. "Tal y como está el fútbol actual tiene su mérito. Ahora lo importante es sumar tres puntos más. Vamos a disfrutar la victoria, pero solamente hoy. El martes tenemos partido contra el Huesca", indicó.

El entrenador, en última instancia, se quiso acordar de los espectadores. Y es que el reformado Ciutat de València estrenó el juego de luces y música en la previa del encuentro, ya con los dos videomarcadores en funcionamiento al cien por cien. "Me he imaginado durante muchos momentos al público en el Ciutat con lo bonito que está. Con ese sonido, con esa iluminación. Estoy deseando que llegue el día de disfrutar juntos", reseñó. "Imagínate una victoria así con la gente en el estadio... Me quiero acordar de todos, sobre todo de los que ahora lo están pasando mal", añadió.