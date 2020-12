Así será el regreso del público al nuevo Ciutat de València

Aún no hay fecha para el regreso del público a los estadios en LaLiga. Sin embargo, el Levante UD tiene un plan para cuando llegue la luz verde por parte de las autoridades sanitarias. Además de haber contemplado en el presupuesto de la 2020/2021 una partida de ingresos por abonados, cuestión obligada por parte de la patronal, el club ha preparado a través de su departamento de operaciones una fórmula para que los abonados que así lo deseen puedan entrar al estadio en días de partido junto a aquellas personas con las que acudían habitualmente. Todo teniendo en cuenta, eso sí, la reducción segura del aforo.

Quico Catalán desveló en la Junta de accionistas 2020 que en base a los datos almacenados a través de las aplicaciones de big data del club, el criterio para la selección no será nominal sino por "unidades". Es decir, que a los abonados les llegue el turno podrán ir a fútbol acompañados de sus hijos, hermanos, padres o familiares con los que habitualmente lo hacían antes de la pandemia. "No queremos que ocurra como cuando en los casos de grandes clubes que llegan a finales, en el sorteo uno puede ver como tiene entrada pero no nadie más de los que normalmente le acompañan", explicó Quico.

Del mismo modo también se está estudiando qué hacer en el caso del acceso a la Ciudad Deportiva para los partidos de fútbol-base, aunque este es un caso más peliagudo de cara a garantizar las medidas de seguridad, ya que no hay butacas numeradas. En el club preocupa la imagen que se repite en los días de partidos de personas ubicándose en el exterior del recinto para ver a los pequeños.