¿La de Vezo sí y la de Umtiti no?

Es difícil encontrar diferencias que puedan afectar a la decisión. No se aprecian. Díaz De Mera ha sancionado con penalti en contra del Levante unas manos de Rubén Vezo exactamente iguales que las que no sancionó De Burgos Bengoetxea en el Nou Camp a favor de los granotas.

En este caso el colegiado no la ha sancionado en directo, pero tras acudir a la consulta de VAR ha decidido que sí había infracción, mientras que en el partido que los granotas perdieron por la mínima en Can Barça (1-0) el trencilla ni tan siquiera fue a ver la acción al monitor. Son dos remates que van a portería, este de Okazaki y el otro de Morales. Ambos defensores están en escorzo y con la misma mano, la izquierda, cometen lo que para uno es infracción y para otro no. Juzguen las imágenes.