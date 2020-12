Victoria para cerrar el año de la mejor manera posible

Toletti ha sido la última gran protagonista del año en clave granota. En un duelo en el que empezó marcando por partida doble, el cuadro madrileño empató antes del descanso y dejó el suspense para el segundo tiempo. A la salida de los vestuarios, la futbolista granota granota y Esther González fueron las encargadas de hacer el cuarto y el tercero respectivamente para cerrar el 2020 con una victoria y con tres puntos que saben a gloria. Más aún tras el triunfo hace solo unos días contra el Espanyol.

El encuentro se animó cuando se superó el cuarto de hora, sobre todo para los intereses levantinistas. Sandie Toletti, a la que se le había resistido el gol en anteriores encuentros por circunstancias diversas, estaba incandescente y pronto pudo desfogarse. En el 15, construyó una pared con Esther y se plantó delante de Sampalo para anotar el 1-0. Se abría el camino pues hacia un buen resultado pero el show de la francesa no había terminado ya que, dos minutos después, recogió el balón en el carril del once, trazó la diagonal y disparó para el segundo en su cuenta particular y del equipo. El choque cada vez estaba más cuesta abajo pero era un espejismo ya que una pérdida de pelota propició que Geyse recortase distancias. Para colmo, rebasada la media hora la colegiada señaló pena máxima y Priscila se encargaba de igualar la contienda. A los puntos podría haber terminado por delante el equipo de María Pry ya que a cinco del final Cometti no llegaba por poco en el segundo palo a meter la puntera tras un lanzamiento muy largo de falta. Con esto, expiró el primer período.

En los planes de las azulgranas no entraba de ninguna de las maneras dejar escapar dos puntos de la Ciudad Deportiva, por lo que se pusieron manos a la obra y Esther tuvo la opción de anotar en un reverso tras centro de Eva Navarro pero Sampalo atrapó con decisión. El Madrid CFF, un equipo bien armado y que dejó bien a las claras por qué es uno de los huesos de la competición, se rebelaba con un centro-chut de Geyse ante el que tuvo que meter la pierna María Valenzuela para evitar males mayores. Posteriormente, Estela también pondría a prueba la consistencia de las manoplas de la granadina. Eran los momentos más delicados para el Levante UD que, sin embargo, con Pry tocando teclas desde el banquillo, se reponía a poco más de 15 minutos para la conclusión del choque. Esther, cómo no, hacía el tercero y casi al instante Toletti entraba como una furia al primer palo tras un saque de esquina y completaba su hat-trick particular. Ni que decir tiene que las levantinistas no iban a dejar escapar su renta por segunda vez y, con ese ánimo y un rival ya vencido, se concluía el encuentro para rubricar un feliz fin de año 2020.

Levante UD: María; Paula T. (Rocío, 70'), Cometti, María M., Jucinara; Toletti, Zornoza, Irene G.; Eva Navarro (Lucía G., 86'), Banini (Redondo, 70') y Esther (Andonova, 86').

Madrid CFF: M. Sampalo, Mónica Hickmann, Laurita, Priscila (Valeria, 80'), Macarena Portalés (Silvia, 80'), Joyce (Okeke, 80'), Amanda Frisbie, Itziar Pinillos, Rita Chickwelu, Estela y Geyse.

Árbitro: Gallastegui Pérez (Colegio Vasco). Amonestó a las levantinistas Cometti (35') y Esther (82') y, por parte del Madrid CFF, a Laurita (45'), Geyse (45') y Mónica Hickmann (58').