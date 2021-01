"Estamos a tres puntos del descenso y esto puede dar muchísimas vueltas"

Paco López ha comparecido este viernes 1 de enero antes los medios en vísperas del partido entre el Levante UD y el Villarreal en La Cerámica.

Estado de los lesionados

Tuvimos la buena noticia de ver a Bardhi, aunque todavía no ha hecho nada en cuanto a fútbol real. Nos sorprende que Postigo está bastante mejor de lo que creíamos y apuraremos: es una posibilidad más que tenemos porque estamos faltos de centrales por la expulsión de Róber y la enfermedad de Rubén.

Reacción sin Bardhi ni Campaña

Con Campaña se va despacio por esa lesión muscular que es importante aunque va muy bien su recuperación. Hemos dicho siempre que tenemos una plantilla con un nivel competitivo muy parejo y a mí no me sorprende, pero también hemos de decir que con Bardhi y con Campaña el equipo es mucho más fuerte. No me sorprende cuando se cumplen los objetivos y el Levante no se puede caracterizar por una individualidad sino que nuestro fuerte es el equipo.

Escalada en la clasificación

Creo más en las sensaciones, en lo que me transmite el equipo y pese a que las estadísticas decían que por lo generaba con balón y le generaban, con más acierto debía estar en posiciones más arriba, no obstante siempre repito lo mismo: las sensaciones del equipo han sido buenísimas la mayoría de partidos. Si hubiésemos hecho más partidos como el del Athletic habría costado más salir de ahí. En Primera División estamos viendo que no hay un rival fácil, es todo lo contrario. Esto es una carrera de fondo y aquí queda muchísimo. Estamos a tres puntos aún del descenso y esto puede dar muchísimas vueltas, lo más importante es mantenernos en ese equilibrio y no dejarnos llevar por los vaivenes, sino tener en mente qué tenemos que hacer para mejorar, ese va a ser siempre nuestro lema y nuestro camino.

Análisis del rival

El Villarreal tampoco hace falta descubrirlo mucho, es un equipazo, con un entrenador de mucha experiencia, hecho para estar arriba y lo está demostrando no solo en resultados sino en la forma de competir y jugar. Es un equipo al que le gusta tener la pelota con jugadores muy verticales y decisivos, uno de los delanteros mejores hoy en día en España como Gerard Moreno, canteranos de nivel altísimo, dos centrales internacionales como Albiol y Pau, un portero con mucha experiencia€ Es un equipo muy difícil. Para ganar allí tienes que tener un acierto casi del cien por cien y ya nos pasó la temporada pasada que haciendo un buen partido a la mínima Gerard Moreno y Moi Gómez nos hicieron un gol. La idea es hacer un buen partido y también somos conscientes del rival que vamos a tener.

Combinaciones en el equipo titular

Partiendo de la idea del nivel tan similar que tenemos en la plantilla, luego está nuestra decisión final en las alineaciones que depende de muchísimas cosas. Es muy fácil opinar si jugarías con este o el otro pero tenemos en cuenta el estado de cada uno, el rival, cómo le podemos hacerle daño€ lo importante es que tengamos una identidad clara en función del tipo del jugador para cada partido. Tenemos muchos matices y por eso esta plantilla con estas características tan diferentes nos permite jugar con dos mediocentros que yo no encuentro ofensivos o defensivos. Malsa me parece muy dinámico, con balón y sin él, no sé cómo lo llamáis, Radoja sin tanto dinamismo tiene un nivel técnico muy bueno, Vukcevic es el único más posicional y con menos dinamismo, Melero lo mismo aunque es verdad que si le das libertad para llegar tiene pero es un mediocentro que puede jugar de segundo delantero. Son los matices que le damos al equipo y luego jugadores como De Frutos y Morales que pueden desbordar por fuera, como contra el Betis. Venimos de Huesca con De Frutos y Rochina, uno por fuera y otro por dentro, Bardhi y Campaña jugaron en Pamplona por fuera y son jugadores de dentro€ En general la gente se va a un único matiz y hay muchos. Lo más importante es que la identidad la tengamos clara y en función de muchísimas cosas decidiremos si jugamos con tres por dentro, con dos o con uno, dependiendo de los momentos y la circunstancias.

El último amistoso

No va a tener nada que ver este partido, han pasado muchos meses. Ni ellos son los mismos ni nosotros tampoco en cuanto a momentos, no se va a parecer en absoluto.

Deseo para 2021

No soy de pedir a nivel profesional, con tener salud deportivamente, que podamos competir cada partido y entrenar como lo estamos haciendo, los objetivos poco a poco se irán definiendo. Pero me temo mucho que los objetivos claros los van a tener pocos equipos hasta final de competición.

Mercado de fichajes

Aquí ya os digo que no es una cuestión de una reunión clave, hablamos todos los días de cómo está el equipo, ya dijimos la vez pasada que la dirección deportiva está trabajando y localizando algo que nos pueda ayudar a sumar. Si lo hace perfecto, sino nos centramos en que tenemos una plantilla competitiva y hay que seguir trabajando con estos jugadores hasta el final y seguir creyendo en ellos.

El factor Ciutat

A todo el mundo le gustaría jugar siempre en su casa y eso que estamos sin público. Ya comentamos que nos trataron muy bien en La Nucía y Vila-real pero en casa como en ningún sitio. Lo dijimos en meses anteriores, a cualquier equipo le haces jugar tantos partidos fuera de su campo y no es fácil. Nunca lo pusimos como una excusa pero es lógico que a todo el mundo le guste jugar en su campo y afortunadamente los últimos partidos el equipo está teniendo buenos resultados, la comodidad de estar en tu casa es mucho mejor que tener que hacerlo fuera de tu estadio de tu campo.