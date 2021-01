Coke Andújar, capitán y central reconvertido ante el Villarreal CF, destacó la reacción del Levante pese a llegar "tarde" y defendió que "el equipo se mantiene en pie y pelea siempre hasta el final". Y es que, tal y como también argumentó Paco López, pese a no salir el plan el equipo terminó rozando el empate y se quedó con la miel en los labios (2-1) en La Cerámica.

"El gol ha llegado tarde, pero yo me quedo con la reacción. Creo que los últimos minutos de la primera parte han sido nuestros. Hemos tenido una ocasión clarisima de Dani Gómez, prácticamente igual a la de su gol. No la hemos materializado y ahí se marca la diferencia. Hay que destacar de nuevo el orgullo del equipo. Cuando parecía que estaba crudo hemos metido el gol. No ha podido ser, hay que seguir currando", dijo Coke.

A su vez, el zaguero granota explicó que el cambio de sistema a una defensa de tres no fue tan mal para el equipo. "Lo de los tres centrales ha ido bien por momentos .Ellos jugaban bien por dentro y buscaban la profundidad por bandas. Por momentos les hemos neutralizado bien. Nos hemos ido sintiendo bien conforme pasaban los minutos y hemos acabado bien la primera parte", destacó. "Luego con la gente que ha salido hemos tenido un plus... el tiro de Morales que le pega a Roger, la de Jorge de Frutos que se va fuera... hemos tenido acercamientos. El equipo se mantiene en pie y pelea hasta el final".