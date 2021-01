"Veo una falta muy clara a Toño y si la pita el gol se habría evitado"

No fue le mejor día para el Levante UD. En palabras de Paco López, el plan no salió "bien del todo" y el "Villarreal fue superior" en varios tramos del choque. Y pese a ello, los granotas acariciaron el empate al final del encuentro en La Cerámica (2-1) y volvieron a demostrar que se crece ante las adversidades.

La intervención del preparador levantinista comenzó recordando la acción del 1-0, que pudo evitarse. Y es que el primer gol 'groguet', obra de Fer Niño, llegó con un jugador granota menos sobre el verde. Toño estaba en la banda y pedía reingresar en el terreno de juego tras sufrir un golpe en la cabeza. Paco reconoció estar al tanto de que la normativa había cambiado (motivo por el cual Toño no podía entrar hasta que no parara el juego), si bien destacó que "después de ver la jugada lo que ve es que hay una falta muy clara" de Rubén Peña contra el defensor granota y que "si la hubiera pitado se acaba todo"; tras esto, el Submarino sacó y llegó el primer tanto del partido.

Eso sí, Paco no quiso generar más polémica y reconoció que "más allá de todo el Villarreal CF ha sido superior en la primera parte y a partir del 2-0". El técnico valoró el esfuerzo de sus pupilos, que pese a afrontar la cita con solo un central disponible plantaron cara. "Pese a contar con las dificultades en defensa y el haber tenido que reforzar la línea con dos laterales (Clerc y Coke), hemos intentado aguantar, pero el plan no ha salido. No esperábamos encontrarnos con ese 2-0 y por tanto, el guión ha fallado en la segunda mitad. Esperábamos meter a Morales y Jorge de Frutos para ganar ritmo en la segunda mitad. El plan no ha salido bien del todo", incidió el entrenador valenciano que a su vez destacó de nuevo que "el equipo lo ha hecho bien pese a las adversidades y más teniendo en cuenta que delante había un equipo de Champions League como el Villarreal CF".



Sergio León, de vuelta al gol

El ariete, que no marcaba desde la jornada 3 de LaLiga 19/20, se reencontró con el gol. Gran centro de Radoja y buen remate del atacante, que giró con fuerza el cuello y colocó en el palo izquierdo su testarazo. "Siempre es importante que los delanteros haganb gol y nos ayuden al equipo", expresó Paco en referencia a la diana del andaluz. Eso sí, el técnico también quiso destacar el esfuerzo "extra" de Coke y Clerc por haber "jugado en una posición que no es la suya". "Han ayudado a Duarte, que venía de jugar un partido muy intentso ante el Betis y de estar un tiempo parado por el coronavirus. Destaco la actitud del equipo, que lo ha intentado hasta el final", afirmó. El técnico zanjó su rueda de prensa recordando que la temporada es larga y que es una carrera de fondo. "Hay que seguir, que esto es muy largo. Sabíamos a dónde veníamos".