Campaña, otro mes fuera

La buena noticia del cambio de año para la colapsada enfermería granota ha sido Bardhi, que ya se ha empezado a entrenar con sus compañeros en el césped. Lo peor ya ha pasado para el macedonio después de una fastidiosa lesión de espalda que amenazó con obligarlo a pasar por quirófano, aunque para su alta competitiva aún habrá que esperar.

Los siguientes en salir del dique seco tienen que ser Vukcevic y un Postigo que estuvo en el banquillo contra el Villarreal pero sin las suficientes garantías para que jugase. Apura también su cuarentena por coronavirus Vezo, que disgustó a la parroquia tras la derrota del sábado con una foto en la que mostraba sus abdominales esculpidos ante el espejo, señal de que no ha perdido la forma pese a estar parado.

Sin embargo, a quien todavía no se espera es a Campaña. El futbolista franquicia está roto desde el 2 de diciembre y aunque no hay fecha oficial para su regreso, los plazos a nivel interno apuntan a que va por la mitad de su recuperación. Le queda, por tanto, otro mes más siempre y cuando todo vaya bien.



Despacio

Paco López confirmó en vísperas de la visita a La Cerámica que con él «se va despacio por esa lesión muscular que es importante» aunque confirmó que «va muy bien» y que de momento no ha habido pasos atrás. Hay que recordar que se rompió en un entrenamiento y que fue diagnosticado con un problema muscular de grado 2 en los isquiotibiales de la pierna derecha. Es el contratiempo físico más grave desde que juega con la camiseta granota y el segundo en lo que va de temporada. El primero fue cuando tras su estreno con la selección se quedó fuera de la convocatoria contra el Granada por unas molestias por las que no llegó a haber ningún parte médico oficial.



Resultados

Pese a la importancia de futbolistas como Campaña y el propio Bardhi, dos de los mejor valorados de la plantilla, la realidad es que el mejor tramo de la temporada ha llegado sin ellos. Ambos participaron en el que hasta el del Getafe había sido el mejor partido, el de la segunda jornada en el Reyno de Navarra, donde curiosamente ocuparon las bandas en el once titular. A nivel individual ninguno se encontraba en un buen momento, especialmente el andaluz, lo que no quita para que el técnico los eche en falta. Su ausencia ha acelerado la importancia de los nuevos y un estilo más vertical con el que el equipo se ha desatado en ataque. Así que ambos tendrán que ganarse el puesto cuando estén en condiciones de volver a competir.

«Hemos dicho siempre que tenemos una plantilla con un nivel competitivo muy parejo y a mí no me sorprende, pero también hemos de decir que con Bardhi y Campaña el equipo es mucho más fuerte», reconoció Paco, para quien lo que está ocurriendo es buen ejemplo de hacia dónde tienen que ir las cosas. «No me sorprende cuando se cumplen los objetivos deportivos porque el Levante no se puede caracterizar por una individualidad sino que nuestro fuerte es el grupo». Los dos, por cierto, están en la rampa de salida de cara a hacer caja.