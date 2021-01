Paco López estalla: "No voy a permitir que se dude de la capacidad del cuerpo técnico"

Paco López ha confirmado este martes que el Levante está a la espera del resultado de las nuevas pruebas PCR después del positivo de Róber Pier. En la convocatoria entran varios canteranos, sobre todo por las ausencias en el centro de la defensa, donde además de Róber también Vezo sigue de cuarentena como mínimo hasta el viernes.

Estado físico de Bardhi

Bardhi no ha hecho entrenamientos con contacto físico pero los servicios médicos nos dicen que hay que evitar el contacto y le quedan unos días para entrar normalmente. Es positivo verlo en el equipo.

Objetivos en la Copa

No lo considero un marrón, desde el club tampoco y es el mensaje que le hemos transmitido a los jugadores. Nos viene bien a todos llegar lo más lejos posible. Sigue siendo una competición atractiva y tal y como está montada aunque no haya público. Nos ilusiona llegar lo más lejos posible. Para el Portugalete puede ser el partido del año y nos van a poner las cosas muy difíciles. Es verdad que cada tres partidos tenemos liga, que es lo más importante, pero como deportista todo el mundo es competitivo y es lo que vamos a trasladar.

Escenario complicado

Es un condicionante más no saber cómo estará el campo por la lluvia y el frío. El Portugalete es el típico equipo vasco de juego directo, ritmo y centro lateral. Lo dije también en la previa de jugar en Lorca, para ganar a cualquier equipo necesitas dar tu máximo. Si no lo hacemos lo vamos a tener muy difícil.

La revolución de La Cerámica

Siempre cuando termina un partido hay cosas a las que le das vueltas y que podrías haber hecho mejor. Cuando se pierde un partido la responsabilidad absoluta es del entrenador. Otra cosa es si debido a las mil y una circunstancias volvería a hacer lo mismo o no. Da la sensación de que los que menos conocemos a los jugadores y su estado físico somos los entrenadores. Independientemente de que nos podamos equivocar, pongo un ejemplo. Ahora mismo Malsa está lesionado. Cuando terminó el último partido contra el Betis se aconsejaba que no jugase. Ahora mismo no podemos contar con él. Digo Malsa como puedo decir De Frutos, que acabó con rampas y molestias. Es lo de siempre, no importa la información que tengamos desde dentro. No es un reproche, lo veo normal que se diga que si un ataque de entrenador, que si es un desastre... Lo que no voy a permitir es que se dude de la capacidad de trabajo del cuerpo técnico, de análisis y de alerta de muchas cosas. Cada tres partidos estamos jugando, con infinidad de lesiones, con un virus mortal que está afectando a nivel físico, no son máquinas los jugadores... No es una justificación de nada, es exponer la situación tal y como es y porqué a veces hacemos determinadas cosas. He puesto un ejemplo de cómo se toman decisiones. Después del partido piensas que podríamos hacer otras cosas, pero sí duele dudar de la capacidad del cuerpo técnico de un análisis del rival yde tus propios jugadores. Son muchas cosas pero en fin, resumiendo, asumo toda la responsabilidad de la derrota.

El rol de los canteranos

No soy dudoso de meter a jugadores del filial cuando los vemos preparados y es el momento. Este año lo hemos vuelto a hacer con Giorgi y Edgar, pero hay que tener toda la información para saber en qué momento, qué posición y las circunstancias. Llevaría tiempo explicar porqué no meto a Pedraza y no significa que Buñol no sirva para nada. Ha dado la casualidad, entre comillas, que era complicado meter a Pedraza y no puedo dar más explicaciones sobre eso, es una realidad. Tenemos a chicos que sí han jugado y se demuestra que la cantera del Levante está para sacar a chicos con proyección en Primera División. No puedo ser mucho más explícito.

Convocatoria

Hay que esperar para saber si hay algún positivo más y si lo hay saber a qué hora se podría viajar o si hay que esperar al miércoles por la mañana en función de si hay más positivos o no lo hay.

Estado físico de Malsa

Malsa llevaba varios partidos arrastrando molestias en la cabeza del peroné. No estaba previsto que saliera tan pronto por la lesion de Rochina. En la primera parte recibió un golpe en esa zona. Hubo dudas en el descanso de si podría seguir pero aguantó todo el partido. Se le hicieron pruebas y de momento es duda, a ver cómo evoluciona los próximos días.