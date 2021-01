"Se pueden hacer algunas cosas mejor, pero hemos logrado el objetivo"

El gol de Sergio León en el último suspiro certificó el pase a la siguiente ronda. Con el triunfo en la mano, Paco López reconoció en rueda de prensa que hubo dos partes muy distintas y que con el empate el equipo buscó el 1-2 "más con el corazón que con la cabeza", aunque hay también cosas positivas que rescatar. "No nos hemos arrugado. En unas condiciones que no son muy habituales para nosotros. Más allá de que podíamos haber hecho las cosas mejor en cuanto a juego, sobre todo al inicio del segundo tiempo, el objetivo era pasar la eliminatoria", explicó el entrenador.



Nivel del rival

No nos ha sorprendido. Sabíamos que iba a ser complicado. Sabíamos donde veníamos, la forma de jugar del rival, nos han puesto las cosas muy difíciles. El primer tiempo hemos estado muy bien. Un segundo tiempo en el que hemos estado incómodos. Nos han hecho el gol a balón parado. Sea de esta categoría o en primera división.



Portería

El primer partido de Copa fue para Koke. Esta ocasión para Cárdenas. En función de lo que consideremos.



Cambio de centrales al descanso

El cambio de Postigo estaba previsto. No teníamos la seguridad 100 por 100 y si iba bien pensando en el domingo iba a jugar 45 minutos. Pedraza, lógicamente, por la tarjeta. No queríamos arriesgar. Es un chico joven y la decisión era para no quedarnos con uno menos.



En busca del triunfo

Un poquito más de tranquilidad con balón. Es verdad que el partido no estaba para dar pases en corto, las lluvias, últimos días. Nos hemos precipitado. Hemos querido remontar más con el corazón que con la cabeza. Fundamentalmente ha sido eso. Era cuestión de tener un poquito más de paciencia, pero el esfuerzo y la actitud de los jugadores ha sido muy grande. Era tratar de hacer gol y un poco más de inteligencia y de tranquilidad.



El gran protagonista

Sergio León sabéis las circunstancias que teníamos con él este verano. Cuando definitivamente se decidió que se quedara era uno más. Era cuestión de trabajo y de creer. En la cuestión de implicación no se le puede pedir más. De eso se trata, de que todos los que estén en la plantilla, su implicación sea máxima.



Lesionados y canteranos

No es una cuestión de tirar del filial o no. Estamos encantados de hacerlo. Es una cuestión de que evidentemente, cuando más jugadores podamos tener disponibles mejor será para el resto del equipo.