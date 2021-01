"He mejorado la situación con el asma y me está viniendo muy bien"

Tres al Racing Murcia, uno al Villarreal y doblete al Portugalete. El estado de forma de Sergio León invita al optimismo y le permite coger confianza para convertirse, como ya demostró en La Cerámica, en un recurso muy útil. Él mismo señaló que está en un gran momento y además argumentó que sus problemas con el asma están mejorando, lo que le permite sentirse cada vez mejor. "Todos los partidos vienen bien para coger confianza. He cambiado un poco la actitud. También el tema de asma he mejorado. Desde que estoy con el tratamiento puedo ayudar más a los compañeros y poco a poco me lo voy notando. Son bueno los goles para coger confianza", explicó.

Sobre el duelo contra el Portugalete y cómo se complicaron las cosas, el delantero destacó que el vestuario estaba metido y que se logró el objetivo: pasar de ronda. "Está claro. Hemos venido a ganar el partido. Se nos ha puesto un poco cuesta arriba. Han hecho su juego. Campo pequeño, están acostumbrados a eso y nos lo han puesto muy difícil. Con ganas de pasar de ronda. Para los que normalmente tenemos pocos minutos nos viene muy bien para coger confianza", afirmó.

Por último, sobre si le está poniendo las cosas difíciles a Paco con su buena racha de goles, Sergio León afirmó que todos están listos para sumar y cuando no se puede tener minutos toca animar a los compañeros. "Somos un equipo. Somos 24 y 25 jugadores que estamos para lo que el míster decide. Cuando toque desde la grada desde la grada, cuando toque de inicio lo mismo. Somos un equipo para todo", aseguró el delantero, protagonista de oro del triunfo ante el Portugalete.